Шарль Леклер: «Удивлен отсутствию штрафов Ферстаппену. Эпизод на пит-лейн может задать тон для схожего поведения в будущем»

Шарль Леклер не понял, почему Макс Ферстаппен не получил штрафы в Сингапуре.

Двукратный чемпион «Формулы-1» из « » отделался двумя предупреждениями за три блокировки во время квалификации. Пилота « » особенно впечатлила блокировка коллег на пит-лейн.

«Да, я был немного удивлен, особенно из-за эпизода на пит-лейн, который может задать тон для схожего поведения в будущем.

Но у нас есть канал связи с , мы обсуждаем любые сомнения, которые возникают по ходу гоночных уик-эндов, и поднимем вопрос на завтрашнем брифинге», – заявил в четверг перед Гран-при Японии.

Ландо Норрис: «Ферстаппен заблокировал Цуноду, который, наверное, выиграл бы квалификацию. Штрафы должны быть строже»

Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)