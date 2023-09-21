Шарль Леклер: «Удивлен отсутствию штрафов Ферстаппену. Эпизод на пит-лейн может задать тон для схожего поведения в будущем»
Шарль Леклер не понял, почему Макс Ферстаппен не получил штрафы в Сингапуре.
Двукратный чемпион «Формулы-1» из «Ред Булл» отделался двумя предупреждениями за три блокировки во время квалификации. Пилота «Феррари» особенно впечатлила блокировка Ферстаппеном коллег на пит-лейн.
«Да, я был немного удивлен, особенно из-за эпизода на пит-лейн, который может задать тон для схожего поведения в будущем.
Но у нас есть канал связи с ФИА, мы обсуждаем любые сомнения, которые возникают по ходу гоночных уик-эндов, и поднимем вопрос на завтрашнем брифинге», – заявил Шарль в четверг перед Гран-при Японии.
Ландо Норрис: «Ферстаппен заблокировал Цуноду, который, наверное, выиграл бы квалификацию. Штрафы должны быть строже»
Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)
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