Шарль Леклер: «Удивлен отсутствию штрафов Ферстаппену. Эпизод на пит-лейн может задать тон для схожего поведения в будущем»

Теги Гран-при Японии ФИА Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер не понял, почему Макс Ферстаппен не получил штрафы в Сингапуре.

Двукратный чемпион «Формулы-1» из «Ред Булл» отделался двумя предупреждениями за три блокировки во время квалификации. Пилота «Феррари» особенно впечатлила блокировка Ферстаппеном коллег на пит-лейн.

«Да, я был немного удивлен, особенно из-за эпизода на пит-лейн, который может задать тон для схожего поведения в будущем.

Но у нас есть канал связи с ФИА, мы обсуждаем любые сомнения, которые возникают по ходу гоночных уик-эндов, и поднимем вопрос на завтрашнем брифинге», – заявил Шарль в четверг перед Гран-при Японии.

Ландо Норрис: «Ферстаппен заблокировал Цуноду, который, наверное, выиграл бы квалификацию. Штрафы должны быть строже»

Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)

4 комментария

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Alex Legend
Ответ А_что_случилось?
Привилегия лидера. Будешь таковым, и тебе многое простят. Доминанты, флагманы, лицо своего спорта. Их сеч всякий раз, все равно что пилить дерево на котором сидишь.
Чушь собачья
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United_LP
Двойные стандарты.
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Ihor Soldatkin
Ответ А_что_случилось?
Привилегия лидера. Будешь таковым, и тебе многое простят. Доминанты, флагманы, лицо своего спорта. Их сеч всякий раз, все равно что пилить дерево на котором сидишь.
правила одни для всех, нет?
0
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