Ландо Норрис: «Ферстаппен заблокировал Цуноду, который, наверное, выиграл бы квалификацию. Штрафы должны быть строже»

Теги Гран-при Японии ФИА Макларен Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Ландо Норрис Юки Цунода Авто

Ландо Норрис считает, что Макса Ферстаппена зря не наказали в Сингапуре.

Гонщик «Макларена» разобрал инцидент, случившийся между его другом из «Ред Булл» и представителем «Альфа Таури» Юки Цунодой в квалификации к Гран-при Сингапура. Тогда Ферстаппен допустил блокировку, однако не получил штраф, как и за два других эпизода в той же сессии. Цунода показал лучшее время в первом сегменте и не прошел в третий, так как потерял попытку из-за Макса.

Кроме того, Норрис призвал строже судить аналогичные инциденты.

«Не хочу говорить слишком много, чтобы не порождать споры. Думаю, за блокировки нужно штрафовать.

Он заблокировал пилота. Вопрос не только к команде – знаю, что в итоге команду оштрафовали – гонщик тоже должен смотреть в зеркала. Тебе весь круг нечем больше заняться, нужно просто смотреть в зеркала, и, похоже, у многих с этим проблемы.

Штрафы за блокировки должны быть строже, потому что их допускают очень многие. Это портит твой круг, твою квалификацию. Это выбило Юки из квалификации. Он был первым в первом сегменте и, наверное, стал бы первым в третьем – до самого конца. Похоже, никому толком нет дела до этого.

В нынешнем сезоне такое случалось часто, и со мной такое было несколько раз, особенно со стороны определенных команд. Но и у гонщика больше нет дел [на круге выезда], только нажимать на кнопку зарядки батареи и смотреть в зеркала. Удивляет, что люди в «Формуле-1» испытывают трудности с этим», – признался Ландо.

Норрис также обратился к Цуноде, вместе с которым отвечал на вопросы на пресс-конференции перед Гран-при Японии:

«Наверное, я кого-нибудь заблокирую, Юки, и буду выглядеть глупо».

Ферстаппена не оштрафовали за 3 блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

2 комментария

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Schiaff1no
Штрафы должны быть последовательными прежде всего, одинаковыми для всех без исключений.
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LetTong
У Альфы Таури был отличный темп в Сингапуре, видно что новинки сработали. Очень жаль Юки, наверное не смог бы взять поул, но за топ-5 точно поборолся бы
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