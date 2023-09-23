Гран-при Японии-2023. Квалификация. Онлайн. Первый сегмент остановлен красными флагами после аварии Сарджента

Теги результаты Гран-при Японии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

В субботу, 23 сентября, в Сузуке состоится квалификация к 16-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Японии. Старт сессии – в 9:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

«Макларен» резко прибавил на Гран-при Японии – есть шанс побороться за первый ряд

Сузука
23 сентября 2023 года
Квалификация

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30 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Логан хорош, пойду себе бутриком и кофе сделаю
+7
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+7
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Фанат спорта01
да надоел уже этот клоун.
на каждой второй гонке машину разбивает.
+6
0
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Homo Faber
Похоже, Сержант на выход, Лоусон на его место.
+6
0
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MosFzz
и.о. Латифи продолжает развлекать публику.:)
+5
-1
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TravenS
НИ ОДНОГО гран-при я не видел без аварии Сарджента. Самый бездарный пилот на моей памяти.
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hypnotoad94
Логан дорого обходится команде, Латифи хоть веселил и не крашил так часто
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Jurgen Klinsmann
сарджент решил досрочно завершить свой контракт с вильямс?🤔
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Avior
Ответ Великий Алонсо
Смотреть даже нечего, самая неинтересная квалификация этого сезона будет
Дед, не бухти
+2
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M93
Уберите вы уже это недоразумение из Ф1.
+3
-1
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swerh
Что-то он резво на трассу вышел сразу после аварии... Это обычно запрещено.
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Великий Алонсо
У америкосов нет быстрых гонщиков в принципе! Формула-1 это не сельский наскар и индикар, пора бы уже запомнить.
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Самая быстрая булочка в мире
Встал ужасно рано, для того чтобы посмотреть победу Верстапена. Я настоящий фанат Ф1
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allengosta2017
А можно заменить Сарджента на Лоусона в следующем году 🙈
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Minuvert
Ответ swerh
Что-то он резво на трассу вышел сразу после аварии... Это обычно запрещено.
Контуженный
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OnlyDendy
Это какая у него по счету авария? Австралия, Испания, Спа, Баку, Зендворт, Судзука
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Alesha_451
Сарджент хуже Мазепина даже, офигеть
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Виталий Белоус
Ставка с отрицательным кэфом зашла, ееее
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OnlyDendy
Как совпало, чтобы ещё больше Лоусона подписали
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Великий Алонсо
Сарджент бездарь
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Jurgen Klinsmann
Ответ allengosta2017
А можно заменить Сарджента на Лоусона в следующем году 🙈
нужно.
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Великий Алонсо
Ответ Alesha_451
Сарджент хуже Мазепина даже, офигеть
Очень спорно, Мазепин в каждой гонке Мику по минуте сливал, Сарджент столько Албону не проигрывает
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OnlyDendy
Ответ Великий Алонсо
Очень спорно, Мазепин в каждой гонке Мику по минуте сливал, Сарджент столько Албону не проигрывает
Но обходился дешевле, когда и так оба последние
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TravenS
Ответ Великий Алонсо
Короткая память. Латифи был не лучше, Мазепин был не лучше, я ещё не вспоминаю Картикеяна и Чандхока.
Латифи не каждый уикенд косячил, как и Мазепин!
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Великий Алонсо
Ответ TravenS
Латифи не каждый уикенд косячил, как и Мазепин!
А где ты в каждом уикенде косяки увидел? 3 схода за 16 гонок
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Minuvert
Ответ TravenS
Латифи не каждый уикенд косячил, как и Мазепин!
Мазепин вообще мало в стены приезжал, просто ехал медленно
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