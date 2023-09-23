Гран-при Японии-2023. Квалификация. Онлайн. Первый сегмент остановлен красными флагами после аварии Сарджента
В субботу, 23 сентября, в Сузуке состоится квалификация к 16-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Японии. Старт сессии – в 9:00 по московскому времени.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
«Макларен» резко прибавил на Гран-при Японии – есть шанс побороться за первый ряд
Сузука
23 сентября 2023 года
Квалификация
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на каждой второй гонке машину разбивает.