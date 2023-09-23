Гран-при Японии-2023. Квалификация. Онлайн. Первый сегмент остановлен красными флагами после аварии Сарджента

В субботу, 23 сентября, в Сузуке состоится квалификация к 16-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Японии. Старт сессии – в 9:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

«Макларен» резко прибавил на Гран-при Японии – есть шанс побороться за первый ряд

Сузука

23 сентября 2023 года

Квалификация

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram