Оскар Пиастри: «Очень рад подиуму – теперь хочется повторить»

Пиастри рад первому подиуму в «Ф-1» и хочет развить успех.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Японии, на котором финишировал третьим.

Пиастри отметил, что одним из ключевых моментом стал обгон Джорджа Расселла, позади которого австралиец оказался после своего пит-стопа.

«Если говорить об атаке на Джорджа Расселла, то я знал, что должен попробовать и обогнать его. Ведь в противном случае я мог надолго там застрять. Так что да, в том моменте было близко, но после обгона мы продемонстрировали очень сильный темп.

Думаю, во второй половине гонки мне лучше удалось войти в колею, поймать оптимальный ритм и в целом наш темп улучшился. Так что да, я очень рад подиуму и теперь хочется попробовать это повторить», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Японии: первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили