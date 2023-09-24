Оскар Пиастри: «Очень рад подиуму – теперь хочется повторить»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри рад первому подиуму в «Ф-1» и хочет развить успех.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Японии, на котором финишировал третьим.

Пиастри отметил, что одним из ключевых моментом стал обгон Джорджа Расселла, позади которого австралиец оказался после своего пит-стопа.

«Если говорить об атаке на Джорджа Расселла, то я знал, что должен попробовать и обогнать его. Ведь в противном случае я мог надолго там застрять. Так что да, в том моменте было близко, но после обгона мы продемонстрировали очень сильный темп.

Думаю, во второй половине гонки мне лучше удалось войти в колею, поймать оптимальный ритм и в целом наш темп улучшился. Так что да, я очень рад подиуму и теперь хочется попробовать это повторить», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Японии: первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили

3 комментария

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ilia rus
Рад за Пиастри, обьективно он хороший гонщик, хорошо что с Альпин свалил, его бы там задушили
+3
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Flylink
Молодец, продолжай в том же духе! Радует, что он выступает стабильно
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McLARENf1
Ответ ilia rus
Рад за Пиастри, обьективно он хороший гонщик, хорошо что с Альпин свалил, его бы там задушили
В том хаосе он бы просто затерялся
0
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0
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