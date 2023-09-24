Гельмут Марко: «Уверен, Перес снова будет на уровне в следующей гонке»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Гельмут Марко вступился за гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

Советник команды полагает, что провальный Гран-при Японии станет исключением, и в Катаре Перес продемонстрирует скорость.

«Неудачный день. Все началось в практике, где он не мог справиться со скоростью Макса, а в гонке все пошло не так.

Но я уверен, что в следующей гонке он снова будет на уровне», – заявил Марко в эфире Viaplay.

Перес сошел в Сузуке после поломки двух антикрыльев и штрафа, его напарник Макс Ферстаппен одержал победу.

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16 комментариев

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Великий Алонсо
Походу после того как Хельмуту вставили за слова о "южноамериканце", он теперь язык не будет вытаскивать из пятой точки Переса. Чувак чуть ли не секунду льёт с круга напарнику, постоянные косяки по ходу сезона, вылеты и прочее, но ничего, все нормально, уверены, что будет лучше, ведь Перес такой молодой и перспективный.
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Minuvert
С учётом максимально нестабильных результатов Переса остаётся только догадываться каков его истинный уровень
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grag68
Ну включат движок на полторы гонки, чтобы обезопасить второе место. А так не до Переса, тапку надо рекорды ставить))
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Лига Мастеров
мне кажеться в АТ Лоусона не подписали потому что хотят его посадить в РБ!
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Minuvert
Ответ alex1382
лучше Окона и Стролла, но хуже Баттона
Считаю немного некорректно сравнивать с Баттоном, если стал чемпионом, то уже априори в другой лиге
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ffmp
Доктору от южноамериканца не горячо и не холодно пока РБ тотально доминирует. Они все благодарны ему за 21-й год, 22-й выдался неплохим для него, хотя под конец слился. В этом году Перес совсем никакой, не считая буквально 4-5 гп в начале сезона. Но это и выгодно, Макс вообще без борьбы едет почти весь сезон, клепая рекорды
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Silent2006
Да, Перес будет на уровне. Вопрос - на каком.
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А_что_случилось?
Перес напоминает Рогозина. Как говорил Варламов, - Не понимаю что у него есть на ****на, что его терпят. Что у чеко есть на рб что его так опекают. Скорее всего, моя теория, так как на радостях подписали на два года, выкинуть бесплатно его не могут. Но оправдывать в глазах общественности такие преференции блин надо. К слову и слова Марко из этой оперы. Защита переса а не его насмешка. Попытка как то оправдать днаря.
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TravenS
На уровне Марианской впадины
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Фанат спорта01
Ответ alex1382
лучше Окона и Стролла, но хуже Баттона
хуже Окона.
уже во втором сезоне Окон выиграл у Переса 18-4по квалам,а в гонках просто не везло 6 сходов против 2 у Переса.
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EconomistGl
Ответ alex1382
лучше Окона и Стролла, но хуже Баттона
Окон его в окну калитку в квалах разматывал. Перес - это просто дно.
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А_что_случилось?
Ответ Silent2006
Да, Перес будет на уровне. Вопрос - на каком.
Днища Макса.
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А_что_случилось?
Ответ Лига Мастеров
мне кажеться в АТ Лоусона не подписали потому что хотят его посадить в РБ!
Да нет. У всех же контракты. С чеко промучаются до конца 24го, а потом попрощаются.
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