Гельмут Марко: «Уверен, Перес снова будет на уровне в следующей гонке»

Гельмут Марко вступился за гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

Советник команды полагает, что провальный Гран-при Японии станет исключением, и в Катаре Перес продемонстрирует скорость.

«Неудачный день. Все началось в практике, где он не мог справиться со скоростью Макса, а в гонке все пошло не так.

Но я уверен, что в следующей гонке он снова будет на уровне», – заявил в эфире Viaplay.

Перес сошел в Сузуке после поломки двух антикрыльев и штрафа, его напарник одержал победу.

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