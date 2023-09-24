Гельмут Марко: «Уверен, Перес снова будет на уровне в следующей гонке»
Гельмут Марко вступился за гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.
Советник команды полагает, что провальный Гран-при Японии станет исключением, и в Катаре Перес продемонстрирует скорость.
«Неудачный день. Все началось в практике, где он не мог справиться со скоростью Макса, а в гонке все пошло не так.
Но я уверен, что в следующей гонке он снова будет на уровне», – заявил Марко в эфире Viaplay.
Перес сошел в Сузуке после поломки двух антикрыльев и штрафа, его напарник Макс Ферстаппен одержал победу.
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уже во втором сезоне Окон выиграл у Переса 18-4по квалам,а в гонках просто не везло 6 сходов против 2 у Переса.