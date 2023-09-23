MotoGP. Марини и Маркес пропустят Гран-при Индии. Итальянец сломал ключицу, у Алекса перелом трех ребер

Алекс Маркес и Лука Марини пропустят Гран-при Индии из-за полученных травм.

Пилот «ВР46» столкнулся с Марко Беццекки по ходу субботнего спринта и в отличие от напарника не смог продолжить выступления.

Марини был сразу доставлен в медицинский центр на автодроме, где обследование выявило у него перелом ключицы. Гонщика перенаправили в больницу, где ему предстоит пройти более глубокое и тщательное обследование.

Учитывая характер травмы, Марини с высокой долей вероятности пропустит и Гран-при Японии, который пройдет через неделю.

Ранее с выступления на Гран-при Индии снялся и Алекс Маркес – пилот «Грезини» попал в аварию в конце первого сегмента квалификации и получил переломы трех ребер с левой стороны.

Дистанцию первого в истории Гран-при Индии MotoGP сократили из-за жары. Ранее у пилотов возникли проблемы с визами

MotoGP. Гран-при Индии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Марк Маркес – 3-й