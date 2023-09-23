MotoGP. Марини и Маркес пропустят Гран-при Индии. Итальянец сломал ключицу, у Алекса перелом трех ребер

Теги происшествия чемпионат мира MotoGP Грезини Алекс Маркес ВР46 Лука Марини Марко Беццекки Гран-при Индии MotoGP Авто

Алекс Маркес и Лука Марини пропустят Гран-при Индии из-за полученных травм.

Пилот «ВР46» столкнулся с Марко Беццекки по ходу субботнего спринта и в отличие от напарника не смог продолжить выступления.

Марини был сразу доставлен в медицинский центр на автодроме, где обследование выявило у него перелом ключицы. Гонщика перенаправили в больницу, где ему предстоит пройти более глубокое и тщательное обследование.

Учитывая характер травмы, Марини с высокой долей вероятности пропустит и Гран-при Японии, который пройдет через неделю.

Ранее с выступления на Гран-при Индии снялся и Алекс Маркес – пилот «Грезини» попал в аварию в конце первого сегмента квалификации и получил переломы трех ребер с левой стороны.

Дистанцию первого в истории Гран-при Индии MotoGP сократили из-за жары. Ранее у пилотов возникли проблемы с визами

MotoGP. Гран-при Индии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Марк Маркес – 3-й

2 комментария

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Алекесй Бояринов
Валюнь прости, но глядя на твоего брата, даже если не знаешь подробностей, точно понимаешь что он сводный. Избавься от него… в команде, пожалуйста.
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Luca di Montezemolo
Ответ Алекесй Бояринов
Валюнь прости, но глядя на твоего брата, даже если не знаешь подробностей, точно понимаешь что он сводный. Избавься от него… в команде, пожалуйста.
Это очень вряд-ли, чтобы росси из своей команды выгнал своего брата.
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