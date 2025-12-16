Алонсо о сложности возвращения в гонки: «Твоя уверенность в себе должна быть непробиваемой. Умения развиваются с практикой»

Алонсо рассказал о сложностях возвращения в гонки.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отметил, что при возвращении в «Формулу-1» после перерыва гонщику нужно быть уверенным в себе – и при этом дать себе время вспомнить, как управлять болидом.

По словам Алонсо, когда он вернулся в «Ф-1» в сезоне-2021 после двухлетнего перерыва, то не сразу смог вернуть себе прежнюю скорость.

«Когда ты на какое-то время перестаешь побеждать, когда в твоем распоряжении просто нет достаточно быстрой для этого машины, как было со мной в последние годы, тебе приходится говорить с самим собой и искать мотивацию.

Ты сидишь дома и тренируешься в одиночестве. И говоришь с собой много часов, вспоминаешь старые шрамы, смотришь видео прошлого – и говоришь себе, что ты по-прежнему все тот же человек, что и раньше, а не нынешний, которому не удается достичь нужных результатов.

Ты должен забыть об эго, потому что это тебя только замедляет и совсем не помогает. Тебе нужно вернуть уверенность в себе. Не важно, хорошо идут дела или плохо, твоя уверенность в себе должна быть непробиваемой.

Когда я только вернулся в «Формулу-1» [в 2021 году, пропустив два сезона], то на первых тестах мне показалось, что я выступают на абсолютно том же уровне, что и на момент ухода. Однако времена на круге говорили другое – они показывали, что я стал на пару десятых секунды медленнее.

И я не знал, как отыграть эти десятые доли секунды, потому что уже пилотировал на пределе своих возможностей. Но в реальности все дело в когнитивных способностях, о врожденных умениях, которые развиваются только с практикой. И которые сбрасываются до первоначальных настроек каждый раз, когда ты делаешь длительный перерыв от гонок.

Это как снова сесть на велосипед после долгого перерыва и для начала прикрепить к нему дополнительные колеса, потому что на двух колесах ты поначалу плохо держишь равновесие. Со стороны эти вещи кажутся простыми, потому что если гонщик талантлив, он просто садится за руль болида и снова едет быстро. Но на самом деле твое тело, твой мозг и твои чувства и ощущения нуждаются в том, чтобы их немного разбудили», – рассказал Алонсо.

