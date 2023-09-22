«Уильямс» отказал Шумахеру после изучения данных с симулятора «Мерседеса», Другович – фаворит на место Сарджента (F1-Insider)

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес Формула-2 Астон Мартин Тото Вольфф Мик Шумахер Логан Сарджент Фелипе Другович Джеймс Воулз Авто

Мик Шумахер не смог получить место в «Уильямсе» на сезон-2024.

По информации F1-Insider, резервный пилот «Мерседеса» не вернется на решетку в следующем сезоне.

Исполнительный директор и совладелец немецкой команды Тото Вольфф пытался пристроить Мика в коллектив Джеймса Воулза – бывшего главного стратега «Мерседеса», а ныне руководителя «Уильямса». Вольфф предоставил Воулзу данные Шумахера с симулятора, после изучения которых команда отказала Шумахеру.

Сообщается, что фаворитом на кокпит Логана Сарджента, не впечатляющего в свой дебютный сезон в «Формуле-1», стал чемпион «Формулы-2» и резервный гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович.

Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)

Другович добивается прогресса в переговорах с «Уильямсом» (Blick)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
И симулятор разбил?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Похоже карьера Мика завершена)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfairait
Счас ворвется на ниве неадекватный Ральф и будет рассказывать, какой у него гениальный племянник
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Источник вообще не достоверный, поэтому может и правда, может слух чужой повторяют , может сами придумали, эти клоуны рассказывали что Фет подпишет или подписал контракт с маком , а на следующий день объявили контракт с Риком, после такого я ни одной новости от них не доверяю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий