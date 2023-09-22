«Уильямс» отказал Шумахеру после изучения данных с симулятора «Мерседеса», Другович – фаворит на место Сарджента (F1-Insider)
Мик Шумахер не смог получить место в «Уильямсе» на сезон-2024.
По информации F1-Insider, резервный пилот «Мерседеса» не вернется на решетку в следующем сезоне.
Исполнительный директор и совладелец немецкой команды Тото Вольфф пытался пристроить Мика в коллектив Джеймса Воулза – бывшего главного стратега «Мерседеса», а ныне руководителя «Уильямса». Вольфф предоставил Воулзу данные Шумахера с симулятора, после изучения которых команда отказала Шумахеру.
Сообщается, что фаворитом на кокпит Логана Сарджента, не впечатляющего в свой дебютный сезон в «Формуле-1», стал чемпион «Формулы-2» и резервный гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович.
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