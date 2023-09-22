«Уильямс» отказал Шумахеру после изучения данных с симулятора «Мерседеса», Другович – фаворит на место Сарджента (F1-Insider)

не смог получить место в « » на сезон-2024.

По информации F1-Insider, резервный пилот «Мерседеса» не вернется на решетку в следующем сезоне.

Исполнительный директор и совладелец немецкой команды пытался пристроить Мика в коллектив Джеймса Воулза – бывшего главного стратега « », а ныне руководителя «Уильямса». Вольфф предоставил Воулзу данные Шумахера с симулятора, после изучения которых команда отказала Шумахеру.

Сообщается, что фаворитом на кокпит Логана Сарджента, не впечатляющего в свой дебютный сезон в «Формуле-1», стал чемпион «Формулы-2» и резервный гонщик « » Фелипе Другович.

Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)

Другович добивается прогресса в переговорах с «Уильямсом» (Blick)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram