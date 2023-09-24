«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии
Серхио Перес прокомментировал впечатляющий провал в Японии.
Гонщик «Ред Булл» проехал до схода 15 кругов, за которые успел получить штраф и повредить два передних антикрыла. Позже Перес вновь появился на трассе и сошел во второй раз – после финиша он объяснил, что таким образом отбыл наказание.
Неудача не помешала команде досрочно завоевать Кубок конструкторов.
«Это была катастрофа. Старт получился очень плохим, сцепления вообще не было. В первом повороте я был пассажиром, с обоих сторон оказались Сайнс и Хэмилтон, которые просто лишили меня всего переднего крыла. Машина получила и другие повреждения», – заявил Перес.
Кроме того, Серхио признал вину в столкновении с Кевином Магнуссеном и извинился перед пилотом «Хааса».
Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов
Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел
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