«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Кевин Магнуссен Хаас Авто

Серхио Перес прокомментировал впечатляющий провал в Японии.

Гонщик «Ред Булл» проехал до схода 15 кругов, за которые успел получить штраф и повредить два передних антикрыла. Позже Перес вновь появился на трассе и сошел во второй раз – после финиша он объяснил, что таким образом отбыл наказание.

Неудача не помешала команде досрочно завоевать Кубок конструкторов.

«Это была катастрофа. Старт получился очень плохим, сцепления вообще не было. В первом повороте я был пассажиром, с обоих сторон оказались Сайнс и Хэмилтон, которые просто лишили меня всего переднего крыла. Машина получила и другие повреждения», – заявил Перес.

Кроме того, Серхио признал вину в столкновении с Кевином Магнуссеном и извинился перед пилотом «Хааса».

Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

Перес продолжил Гран-при Японии с отставанием в 26 кругов от Ферстаппена и вновь сошел

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максон Ферстаппен
Настолько все было плохо, что покурить посреди гонки пришлось выйти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ffmp
Перес под конец совсем сдулся. А как сезон начинался, я даже в какой-то момент поверил что может навязать хоть какую-то мнимую борьбу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grag68
Вот до чего довел одноглазый, короля улиц)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blut Haos
Может бурито на ужин очень острое съел и очко пылало огнём? Перебрал многие варианты его провала после 5-го ГП, ну нет у меня других объяснений!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Ответ ffmp
Перес под конец совсем сдулся. А как сезон начинался, я даже в какой-то момент поверил что может навязать хоть какую-то мнимую борьбу
Он так каждый сезон начинает, так что в следующем году тоже можно немного помечтать, король улиц все таки, неоднократно гонщик дна т.е дня .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий