«Макларен» подписал с Пиастри новый контракт до конца 2026 года
Пиастри подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт.
Как сообщается, новое соглашение Пиастри с «Маклареном» рассчитано до конца 2026 года. Предыдущее соглашение Пиастри с «Маклареном» истекало в конце 2024 года.
Считается, что Пиастри произвел на команду очень хорошее впечатление своими выступлениями в дебютном сезоне и в руководстве «Макларена» решили оставить перспективного гонщика на более длительный срок. В то же время нынешний контракт напарника Пиастри Ландо Норриса рассчитан до конца 2025 года.
Пиастри в нынешнем сезоне на данный момент набрал 42 очка и занимает 11-е место в общем зачете.
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