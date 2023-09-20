«Макларен» подписал с Пиастри новый контракт до конца 2026 года

Пиастри подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт.

Как сообщается, новое соглашение Пиастри с «Маклареном» рассчитано до конца 2026 года. Предыдущее соглашение Пиастри с «Маклареном» истекало в конце 2024 года.

Считается, что Пиастри произвел на команду очень хорошее впечатление своими выступлениями в дебютном сезоне и в руководстве « » решили оставить перспективного гонщика на более длительный срок. В то же время нынешний контракт напарника Пиастри Ландо Норриса рассчитан до конца 2025 года.

Пиастри в нынешнем сезоне на данный момент набрал 42 очка и занимает 11-е место в общем зачете.

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