«Макларен» подписал с Пиастри новый контракт до конца 2026 года

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Пиастри подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт.

Как сообщается, новое соглашение Пиастри с «Маклареном» рассчитано до конца 2026 года. Предыдущее соглашение Пиастри с «Маклареном» истекало в конце 2024 года.

Считается, что Пиастри произвел на команду очень хорошее впечатление своими выступлениями в дебютном сезоне и в руководстве «Макларена» решили оставить перспективного гонщика на более длительный срок. В то же время нынешний контракт напарника Пиастри Ландо Норриса рассчитан до конца 2025 года.

Пиастри в нынешнем сезоне на данный момент набрал 42 очка и занимает 11-е место в общем зачете.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

5 комментариев

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Danzelofff
Заслужил, вполне логично от макларена на фоне слухов о возможном уходе Норриса в будущем.
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Nachtigall
И это правильно,по сравнению с другими новичками он очень хорошо смотрится 💪
+4
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Пингвин по кличке Бамос
Это было вполне ожидаемо. Успехов, подиумов и побед!
+3
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team spirit
Успехов Оскару!
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Биомеханоид
Дали то сколько?
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