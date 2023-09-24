MotoGP. Гран-при Индии. Беццекки выиграл гонку, Мартин – 2-й, Куартараро – 3-й, Баньяя упал, разрыв между лидерами сезона сократился до 13 очков
Гонщик «ВР46» Марко Беццекки одержал победу на первом в истории Гран-при Индии MotoGP.
Второе место отстоял пилот «Прамака» Хорхе Мартин, третьим стал чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха»). Куартараро обогнал Мартина на последнем круге, однако пропустил контратаку Хорхе.
Успешно гонка сложилась и для гонщика «Хонды» Хоана Мира, проводящего тяжелый сезон. Чемпион 2020 года прессинговал Брэда Биндера из «КТМ» в борьбе за четвертую строчку и финишировал пятым.
Лидер сезона Франческо Баньяя из «Дукати» упал, пытаясь настичь Беццекки и Мартина. Отрыв Баньяи от Мартина сократился до 13 баллов.
Гран-при Индии
Международный автодром Будды, Большая Нойда
24 сентября 2023 года
Гонка
1. Марко Беццекки («ВР46») – 21 круг
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +8,649
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,855
4. Брэд Биндер («КТМ») +12,643
5. Хоан Мир («Хонда») +13,214
6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,673
7. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,946
8. Маверик Виньялес («Априлия») +17,191
9. Марк Маркес («Хонда») +19,118
10. Рауль Фернандес («РНФ») +26,504
11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +28,521
12. Мигел Оливейра («РНФ») +29,088
13. Пол Эспаргаро («Гасгас») +29,728
14. Джек Миллер («КТМ») +31,324
15. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +35,782
16. Микеле Пирро («Дукати») +49,242
Сошли:
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Франческо Баньяя – 292 очков
2. Хорхе Мартин – 279
3. Марко Беццекки – 248
4. Брэд Биндер – 192
5. Алеш Эспаргаро – 160
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Чемпионат жил, а после сегодняшнего па Баньяи, тем более. Классический Баньяя.
Хонда на этом этапе удивила. Видимо трасса им очень подошла. Ехал не только Марк, но и Мир. Марк конечно почувствовав скорость всё-таки переоценил уровень байка, так был бы на подиуме. Но даже с учётом этого, хороший заезд - сразу вернулся в гонку и отыграл несколько позиций.