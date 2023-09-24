MotoGP. Гран-при Индии. Беццекки выиграл гонку, Мартин – 2-й, Куартараро – 3-й, Баньяя упал, разрыв между лидерами сезона сократился до 13 очков

Гонщик «ВР46» Марко Беццекки одержал победу на первом в истории Гран-при Индии MotoGP.

Второе место отстоял пилот «Прамака» Хорхе Мартин, третьим стал чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха»). Куартараро обогнал Мартина на последнем круге, однако пропустил контратаку Хорхе.

Успешно гонка сложилась и для гонщика «Хонды» Хоана Мира, проводящего тяжелый сезон. Чемпион 2020 года прессинговал Брэда Биндера из «КТМ» в борьбе за четвертую строчку и финишировал пятым.

Лидер сезона Франческо Баньяя из «Дукати» упал, пытаясь настичь Беццекки и Мартина. Отрыв Баньяи от Мартина сократился до 13 баллов.

Гран-при Индии

Международный автодром Будды, Большая Нойда

24 сентября 2023 года

Гонка

1. Марко Беццекки («ВР46») – 21 круг

2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +8,649

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,855

4. Брэд Биндер («КТМ») +12,643

5. Хоан Мир («Хонда») +13,214

6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,673

7. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,946

8. Маверик Виньялес («Априлия») +17,191

9. Марк Маркес («Хонда») +19,118

10. Рауль Фернандес («РНФ») +26,504

11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +28,521

12. Мигел Оливейра («РНФ») +29,088

13. Пол Эспаргаро («Гасгас») +29,728

14. Джек Миллер («КТМ») +31,324

15. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +35,782

16. Микеле Пирро («Дукати») +49,242

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («Грезини»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 292 очков

2. Хорхе Мартин – 279

3. Марко Беццекки – 248

4. Брэд Биндер – 192

5. Алеш Эспаргаро – 160

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram