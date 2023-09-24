Тед Кравиц: «ФИА закроет лазейку, благодаря которой «Ред Булл» отбыл штраф Переса»

Теги Гран-при Японии ФИА Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Джонатан Уитли Тед Кравиц Гран-при Катара Авто

Журналист Sky Sports Тед Кравиц рассказал о хитром ходе «Ред Булл».

Серхио Перес не потеряет позиции на старте Гран-при Катара после нарушения в Японии. Пилот сошел в Сузуке, не отбыв пятисекундное наказание. После консультации с ФИА «Ред Булл» вернул Переса в гонку, чтобы не переносить штраф на следующий этап.

«У него был сход, потом не сход, потом опять сход. Команда его остановила, а через семь или восемь кругов поняла, что в правилах есть лазейка. Регламент говорит: «Стюарды могут выписать штраф в виде потери позиций на следующую гонку, если вы не отбыли свой пятисекундный штраф».

«Могут» не значит «будут». [Спортивный директор «Ред Булл»] Джонатан Уитли и команда подумали, что потеря позиций возможна и, вероятно, так и случится.

Команда увидела лазейку и спросила ФИА, зачтется ли отбытие штрафа, если они вернутся в гонку. ФИА ответила «да», поэтому они так и поступили, и это сработало. Думаю, Чеко уже был в джинсах и ел мороженое.

Могу сказать, что ФИА, увидев лазейку, намерена закрыть ее к следующей гонке. ФИА не позволит «Ред Булл» играть с правилами. Это было умно, не поймите меня неправильно. Очень умно. Будь я менеджером команды, то сказал бы: «Конечно, давайте». Было здорово, но, ФИА, по всей видимости, осталась не очень довольна», – сообщил Кравиц.

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9 комментариев

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alex1382
РБ красавцы во всём
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Minuvert
Ответ alex1382
РБ красавцы во всём
Играют по правилам, все честно
+7
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alex1382
Ответ Minuvert
Играют по правилам, все честно
так и я такого же мнения. А тут ещё всякие поехавшие, типа Панинары, визжат, что РБ второго пилота ни во что не ставтят
+4
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Stanislav Stepanov
Как фиа правила составляет? Что значит "может"?
Дебильная организация
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Minuvert
Ответ alex1382
так и я такого же мнения. А тут ещё всякие поехавшие, типа Панинары, визжат, что РБ второго пилота ни во что не ставтят
Просто Перес не на уровне РБ едет. За первый год спасибо, помог Максу стать чемпионом, а дальше деградировать стал
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alex1382
Ответ 1CEMAN
я про вас двоих. вы же тут наяриваете друг другу)
у нас просто обсуждение, а что у тебя в голове твориться, оставь при себе
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1CEMAN
Ответ alex1382
так и я такого же мнения. А тут ещё всякие поехавшие, типа Панинары, визжат, что РБ второго пилота ни во что не ставтят
Вы ещё коитус совершите тут🌚
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alex1382
Ответ 1CEMAN
Вы ещё коитус совершите тут🌚
с тобой что ли? и не мечтай, я по женщинам
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1CEMAN
Ответ alex1382
с тобой что ли? и не мечтай, я по женщинам
я про вас двоих. вы же тут наяриваете друг другу)
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