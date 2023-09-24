Тед Кравиц: «ФИА закроет лазейку, благодаря которой «Ред Булл» отбыл штраф Переса»

Журналист Sky Sports Тед Кравиц рассказал о хитром ходе «Ред Булл».

Серхио Перес не потеряет позиции на старте Гран-при Катара после нарушения в Японии. Пилот сошел в Сузуке, не отбыв пятисекундное наказание. После консультации с ФИА « » вернул Переса в гонку, чтобы не переносить штраф на следующий этап.

«У него был сход, потом не сход, потом опять сход. Команда его остановила, а через семь или восемь кругов поняла, что в правилах есть лазейка. Регламент говорит: «Стюарды могут выписать штраф в виде потери позиций на следующую гонку, если вы не отбыли свой пятисекундный штраф».

«Могут» не значит «будут». [Спортивный директор «Ред Булл»] Джонатан Уитли и команда подумали, что потеря позиций возможна и, вероятно, так и случится.

Команда увидела лазейку и спросила ФИА, зачтется ли отбытие штрафа, если они вернутся в гонку. ФИА ответила «да», поэтому они так и поступили, и это сработало. Думаю, Чеко уже был в джинсах и ел мороженое.

Могу сказать, что ФИА, увидев лазейку, намерена закрыть ее к следующей гонке. ФИА не позволит « » играть с правилами. Это было умно, не поймите меня неправильно. Очень умно. Будь я менеджером команды, то сказал бы: «Конечно, давайте». Было здорово, но, , по всей видимости, осталась не очень довольна», – сообщил Кравиц.

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