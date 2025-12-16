  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «Многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только с напарником»
0

Жак Вильнев о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «Многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только с напарником»

Неудача в «Феррари» может пошатнуть репутацию Хэмилтона – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о том, какое влияние на карьеру и наследие Льюиса Хэмилтона окажет возможная неудача в составе «Феррари».

По словам Вильнева, если Хэмилтон не добьется каких-то успехов в «Феррари», это лишь усилит впечатление того, что выигранные с «Мерседесом» титулы достались британцу слишком легко.

«Мне кажется, неудача в «Феррари» может оказать большое влияние. Потому что очень многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только против своего напарника. И реальной борьбы там не было. Единственное действительно тяжелое сражение было против Нико Росберга – и его Льюис проиграл.

И теперь, перейдя в «Феррари», Хэмилтону пришлось пытаться вновь включить режим борьбы на максимуме, от которого он отвык за эти годы. Когда ты атакуешь не на максимуме, осторожничаешь, потом тебе сложно включиться обратно. Как только ты начинаешь думать, что недосягаем для соперников, ты становишься медленнее.

Титулы Хэмилтона было не слишком сложно выиграть. С новым двигателем «Мерседес» был намного быстрее конкурентов. И как только соперники начинали приближаться, в «Мерседесе» просто повышали мощность двигателя. То есть они полностью контролировали ситуацию. В тот момент выиграть чемпионат мог только «Мерседес» – с любым пилотом», – рассказал Вильнев.

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Росберг
logoФеррари
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Рикардо Патрезе: «Феррари» нужен сильный технический лидер»
сегодня, 10:46
Макс Ферстаппен: «То, что мы проиграли чемпионат с разницей всего в 2 очка не имеет значения. Это как с беременностью»
сегодня, 09:56
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» в сезонах 2027-28
сегодня, 09:07
«Хонда» проведет презентацию нового двигателя 20 января в Токио
сегодня, 08:54
После ухода Гельмута Марко молодежную программу «Ред Булл» возглавил Гийом Роклен (GP Blog)
сегодня, 08:31
Тото Вольфф: «Антонелли впервые оказался в «Ф-1», среди настоящих каннибалов, и неплохо себя проявил»
сегодня, 08:22
Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»
вчера, 18:51
Карлос Сайнс: «Могу гордиться своим сезоном. Я сумел попасть на подиум с «Уильямсом» намного раньше, чем ожидал»
вчера, 17:41
Тед Кравиц: «Единственная область, в которой действительно нужно прибавить Хэмилтону – это скорость в квалификациях»
вчера, 17:01
Мартин Брандл о лучшем гонщике сезона-2025: «Я назову Ферстаппена»
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10