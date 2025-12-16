Жак Вильнев о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «Многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только с напарником»

Неудача в «Феррари» может пошатнуть репутацию Хэмилтона – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о том, какое влияние на карьеру и наследие Льюиса Хэмилтона окажет возможная неудача в составе «Феррари».

По словам Вильнева , если Хэмилтон не добьется каких-то успехов в «Феррари », это лишь усилит впечатление того, что выигранные с «Мерседесом» титулы достались британцу слишком легко.

«Мне кажется, неудача в «Феррари» может оказать большое влияние. Потому что очень многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только против своего напарника. И реальной борьбы там не было. Единственное действительно тяжелое сражение было против Нико Росберга – и его Льюис проиграл.

И теперь, перейдя в «Феррари», Хэмилтону пришлось пытаться вновь включить режим борьбы на максимуме, от которого он отвык за эти годы. Когда ты атакуешь не на максимуме, осторожничаешь, потом тебе сложно включиться обратно. Как только ты начинаешь думать, что недосягаем для соперников, ты становишься медленнее.

Титулы Хэмилтона было не слишком сложно выиграть. С новым двигателем «Мерседес» был намного быстрее конкурентов. И как только соперники начинали приближаться, в «Мерседесе » просто повышали мощность двигателя. То есть они полностью контролировали ситуацию. В тот момент выиграть чемпионат мог только «Мерседес» – с любым пилотом», – рассказал Вильнев.

