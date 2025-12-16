Пьер Гасли: «В «Ред Булл» я вообще не чувствовал поддержки»

Гасли поделился воспоминаниями об отрезке в «Ред Булл».

Пилот «Альпин » Пьер Гасли рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в короткий период выступлений из «Ред Булл ».

Гасли провел за «Торо Россо» (сейчас «Рейсинг Буллз ») полный сезон в 2018 году, и на следующий год был повышен в «Ред Булл», но там провел лишь 12 гонок, после чего из-за неудовлетворительных результатов был переведен обратно, а его место занял Алекс Албон.

«Не буду врать, это был очень грустный опыт. Это был 2019 год, мой второй [полноценный] сезон в «Формуле-1», и я вообще не чувствовал поддержки. При этом мы говорим об очень большой команде, которая поддерживала Макса Ферстаппена – и не без причины, ведь он давал результат.

Однако я начинал свой путь в «Ред Булл», работая с гоночным инженером, который только пришел из «Формулы Е» и у которого вообще не было опыта в «Ф-1». Так что да, динамика была странной. В моем распоряжении не было нужных инструментов, чтобы демонстрировать хороший уровень выступлений. И я пытался найти свой путь, потому что в конечном счете все равно хотел добиться успеха. В команде были не слишком довольны, но и я сам тоже был недоволен, поскольку видел, что в таких условиях не могу продемонстрировать свой потенциал.

Возвращение в «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз») я воспринял почти что с облегчением. При этом слушать огромное количество вопросов было не очень приятно. Ведь я был там ради того, чтобы как можно лучше выполнять свою работу, а на меня обрушилось столько негатива. Но я через это прошел. И в конечном счете я просто хочу управлять болидом», – рассказал Гасли.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?