Норрис сфотографировался с Пиастри: «Двойной подиум! Поздравляю, дружище!»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поздравил напарника Оскара Пиастри с дебютным подиумом в «Формуле-1».
Норрис завершил Гран-при Японии вторым, Пиастри – третьим. Для команды двойной успех стал первым после дубля в Монце в 2021 году.
«Двойной подиум! Поздравляю, дружище! Спасибо, «Макларен» 🧡», – написал британец.
Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла
«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков
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Фото: соцсети Ландо Норриса
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