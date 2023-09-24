Норрис сфотографировался с Пиастри: «Двойной подиум! Поздравляю, дружище!»

Гонщик « » Ландо Норрис поздравил напарника с дебютным подиумом в «Формуле-1».

Норрис завершил вторым, Пиастри – третьим. Для команды двойной успех стал первым после дубля в Монце в 2021 году.

«Двойной подиум! Поздравляю, дружище! Спасибо, «Макларен» 🧡», – написал британец.

Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла

«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков

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Фото: соцсети Ландо Норриса