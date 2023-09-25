Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики Гран-при Японии, Перес опередил Сарджента по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Японии.

Эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления по ходу всего уик-энда.

Гонщик «Ред Булл» , одержавший 13-ю победу в нынешнем сезоне, расположился на первой строчке, компанию чемпиону в топ-3 составили пилот « » и призер из « ». Напарник Норриса Оскар Пиастри, завоевавший дебютный подиум, остался на шестом месте, пропустив Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Второй номер «Ред Булл» Серхио Перес, сошедший после ряда инцидентов, занял предпоследнюю позицию, опередив Логана Сарджента – новичок «Уильямса» разбил болид в квалификации и не доехал до финиша гонки.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Японии (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Юки Цунода («Альфа Таури»)

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Серхио Перес («Ред Булл»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Что случилось на Гран-при Японии: первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили