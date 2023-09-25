Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики Гран-при Японии, Перес опередил Сарджента по версии The Race
Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Японии.
Эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления по ходу всего уик-энда.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший 13-ю победу в нынешнем сезоне, расположился на первой строчке, компанию чемпиону в топ-3 составили пилот «Феррари» Шарль Леклер и призер Ландо Норрис из «Макларена». Напарник Норриса Оскар Пиастри, завоевавший дебютный подиум, остался на шестом месте, пропустив Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Второй номер «Ред Булл» Серхио Перес, сошедший после ряда инцидентов, занял предпоследнюю позицию, опередив Логана Сарджента – новичок «Уильямса» разбил болид в квалификации и не доехал до финиша гонки.
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Японии (The Race)
Что случилось на Гран-при Японии: первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили
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