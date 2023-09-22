На Гран-при Лас-Вегаса в ноябре ожидается температура ниже 10 градусов

Гран-при Лас-Вегаса может пройти при температуре 5-10 градусов.

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как команды будут справляться с возможными испытаниями на Гран-при Лас-Вегаса, связанными с вероятно крайне низкими для «Формулы-1» температурами.

Гран-при Лас-Вегаса в этом сезоне пройдет 16-18 ноября. В это время года, согласно историческим данным, средняя температура в штате Невада может опускаться до отметки ниже 10 градусов.

При этом, из-за особенности расписания, пятничная квалификация и субботняя гонка будут начинаться в 22 часа по местному времени.

«Зависит от того, насколько на самом деле там будет холодно. Потому что если показатель температуры трассы опускается ниже отметки в 10 градусов, мы начинаем говорить о цифрах и условиях, в которых обычно проводятся зимние тесты «Ф-1».

В таких условиях достаточно сложно заставить шины «включиться», прогреть до нужной температуры, могут появиться проблемы с грануляцией покрышек и так далее. И порой просто приходится ждать, пока хоть немного потеплеет. Так что да, проведение квалификации и гонки в таких условиях может быть крайне любопытным.

Вы просто стараетесь определить риски, связанные с новой трассой, понять, какие у вас есть запасные варианты, требуется ли вам какая-то особая спецификация болида, чтобы справиться с такой ситуацией. И в данный момент мы этим занимаемся. Но как я уже сказал, если прогноз на очень холодную погоду оправдается, очень сложно предположить, как в таких условиях будут работать шины», – рассказал Шовлин.

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