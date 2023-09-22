На Гран-при Лас-Вегаса в ноябре ожидается температура ниже 10 градусов

Теги Формула-1 Мерседес Эндрю Шовлин Гран-при Лас-Вегаса Авто

Гран-при Лас-Вегаса может пройти при температуре 5-10 градусов.

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как команды будут справляться с возможными испытаниями на Гран-при Лас-Вегаса, связанными с вероятно крайне низкими для «Формулы-1» температурами.

Гран-при Лас-Вегаса в этом сезоне пройдет 16-18 ноября. В это время года, согласно историческим данным, средняя температура в штате Невада может опускаться до отметки ниже 10 градусов.

При этом, из-за особенности расписания, пятничная квалификация и субботняя гонка будут начинаться в 22 часа по местному времени.

«Зависит от того, насколько на самом деле там будет холодно. Потому что если показатель температуры трассы опускается ниже отметки в 10 градусов, мы начинаем говорить о цифрах и условиях, в которых обычно проводятся зимние тесты «Ф-1». 

В таких условиях достаточно сложно заставить шины «включиться», прогреть до нужной температуры, могут появиться проблемы с грануляцией покрышек и так далее. И порой просто приходится ждать, пока хоть немного потеплеет. Так что да, проведение квалификации и гонки в таких условиях может быть крайне любопытным.

Вы просто стараетесь определить риски, связанные с новой трассой, понять, какие у вас есть запасные варианты, требуется ли вам какая-то особая спецификация болида, чтобы справиться с такой ситуацией. И в данный момент мы этим занимаемся. Но как я уже сказал, если прогноз на очень холодную погоду оправдается, очень сложно предположить, как в таких условиях будут работать шины», – рассказал Шовлин.

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10 комментариев

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А_что_случилось?
Надеюсь будет снег. Ммм, красотища
+8
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+8
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King_X
Если прогноз таким и останется, то будет что-то типа того ГП Турции(если не путаю)
Норм движ был
+3
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+3
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Luca di Montezemolo
Предлагаю клоунам из фиа отменить грелки на этот этап, они ведь это уже задумали сделать в будущем, и на хардах пусть ездят, а что хороший эксперимент будет,они ведь их любят.
+3
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Александр Моисеенко
Ответ Nadert@
О чем думала Формула, ставя гран-при на ноябрь. Прогноз погоды не смотрят?
Как ни странно, это было требованием организаторов. Они по контракту платят деньги в том числе за то, чтобы у Вегаса был предпоследний слот в календаре чемпионата. Зачем - черт его поймет.
+3
0
+3
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компотик
Ответ King_X
Если прогноз таким и останется, то будет что-то типа того ГП Турции(если не путаю) Норм движ был
Там был новый асфальт который был еще без резины + дождь
+2
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Nadert@
Ответ Александр Моисеенко
Как ни странно, это было требованием организаторов. Они по контракту платят деньги в том числе за то, чтобы у Вегаса был предпоследний слот в календаре чемпионата. Зачем - черт его поймет.
При другой погоде видимо очень скучная трасса получилась. А так конечно будет зрелище.
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+1
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Nadert@
О чем думала Формула, ставя гран-при на ноябрь. Прогноз погоды не смотрят?
0
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King_X
Ответ компотик
Там был новый асфальт который был еще без резины + дождь
Да, там ряд факторов был, солидарен
Но по итогу здорово штормило болиды
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M93
Ответ А_что_случилось?
Надеюсь будет снег. Ммм, красотища
И шипованная резина.
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ИваN
Ответ Александр Моисеенко
Как ни странно, это было требованием организаторов. Они по контракту платят деньги в том числе за то, чтобы у Вегаса был предпоследний слот в календаре чемпионата. Зачем - черт его поймет.
А вдруг была бы конкуренция в чемпионате, развязка может случиться на твоей трассе, скандал опять же, шоу, деньги.
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