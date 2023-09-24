Кристиан Хорнер: «Работа со штрафом – единственный достойный момент гонки Переса»
Кристиан Хорнер сообщил о позитивном эпизоде гонки Серхио Переса.
Гонщик «Ред Булл» сошел на Гран-при Японии, однако команде удалось найти лазейку, чтобы не переносить пятисекундный штраф на этап в Катаре.
«Он плохо стартовал. Им, можно сказать, сыграли в пинбол в первом повороте, не повезло. Он получил повреждения – думаю, в моменте с Льюисом [Хэмилтоном], сломал переднее крыло.
Он обогнал Фернандо под машиной безопасности, собрал еще один штраф, выехал, слегка оптимистично – пожалуй, из-за разочарования – пытался обогнать Магнуссена. Еще одно сломанное крыло и повреждение рулевой системы.
Единственный достойный момент, который удалось извлечь из сегодняшнего дня – то, что штраф не перенесут на гонку в Катаре», – заявил руководитель «Ред Булл».
«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии
Тед Кравиц: «ФИА закроет лазейку, благодаря которой «Ред Булл» отбыл штраф Переса»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария