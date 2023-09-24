Кристиан Хорнер: «Работа со штрафом – единственный достойный момент гонки Переса»

Кристиан Хорнер сообщил о позитивном эпизоде гонки Серхио Переса.

Гонщик «Ред Булл» сошел на Гран-при Японии, однако команде удалось найти лазейку, чтобы не переносить пятисекундный штраф на этап в Катаре.

«Он плохо стартовал. Им, можно сказать, сыграли в пинбол в первом повороте, не повезло. Он получил повреждения – думаю, в моменте с [Хэмилтоном], сломал переднее крыло.

Он обогнал Фернандо под машиной безопасности, собрал еще один штраф, выехал, слегка оптимистично – пожалуй, из-за разочарования – пытался обогнать . Еще одно сломанное крыло и повреждение рулевой системы.

Единственный достойный момент, который удалось извлечь из сегодняшнего дня – то, что штраф не перенесут на гонку в Катаре», – заявил руководитель «Ред Булл».

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