ФИА отклонит заявки трех потенциальных новых команд «Ф-1» – шанс остается только у «Андретти» (Autosport)

Теги ФИА Формула-1 Карлин регламент Андретти Автоспорт Хайтек Кадиллак Авто

ФИА собирается отклонить заявки трех потенциально новых команд «Формулы-1».

Ожидается, что единственной командой, чья заявка может быть утверждена ФИА, станет «Андретти». Именно «Андретти» при технической поддержке «Кадиллака» считается главным претендентом на то, чтобы стать 11-й командой в числе участников «Формулы-1».

В то время как заявки «Хайтек», «Карлин» и азиатской команды LKYSUNZ будут отклонены. У «Андретти» пока тоже нет никаких гарантий, однако по информации Autosport именно эта команда оказалась единственной, чья заявка дошла до финальной стадии рассмотрения.

При этом финальное слово в данном вопросе остается за «Формулой-1» – и пока не ясно, какова будет ситуация с возможным вступительным взносом, размер которого пока не определен. В ФИА также пока не делали никаких официальных заявлений.

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