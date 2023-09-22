ФИА отклонит заявки трех потенциальных новых команд «Ф-1» – шанс остается только у «Андретти» (Autosport)

ФИА собирается отклонить заявки трех потенциально новых команд «Формулы-1».

Ожидается, что единственной командой, чья заявка может быть утверждена ФИА, станет «Андретти». Именно «Андретти» при технической поддержке «Кадиллака» считается главным претендентом на то, чтобы стать 11-й командой в числе участников «Формулы-1».

В то время как заявки «Хайтек», « » и азиатской команды LKYSUNZ будут отклонены. У « » пока тоже нет никаких гарантий, однако по информации Autosport именно эта команда оказалась единственной, чья заявка дошла до финальной стадии рассмотрения.

При этом финальное слово в данном вопросе остается за «Формулой-1» – и пока не ясно, какова будет ситуация с возможным вступительным взносом, размер которого пока не определен. В ФИА также пока не делали никаких официальных заявлений.

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