«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков

Теги Гран-при Италии Гран-при Японии Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Даниэль Риккардо Ланс Стролл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

«Макларен» включился в борьбу за четвертую позицию в Кубке конструкторов.

На Гран-при Японии Ландо Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри – третьим. Двойной подиум стал для команды из Уокинга первым с Гран-при Италии-2021, когда Даниэль Риккардо и Норрис сделали дубль.

В то же время «Астон Мартин» выступил неудачно: Фернандо Алонсо занял восьмое место, Ланс Стролл сошел.

Разрыв между командами, занимающими четвертую и пятую строчки в «Ф-1», сократился до 49 очков.

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2 комментария

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mclaren-honda
Кто бы мог подумать после Гран При Бахрейна этого года
+5
-1
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swerh
Ееееееееееееееееееееееее!
+1
-1
0
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