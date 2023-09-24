«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков
«Макларен» включился в борьбу за четвертую позицию в Кубке конструкторов.
На Гран-при Японии Ландо Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри – третьим. Двойной подиум стал для команды из Уокинга первым с Гран-при Италии-2021, когда Даниэль Риккардо и Норрис сделали дубль.
В то же время «Астон Мартин» выступил неудачно: Фернандо Алонсо занял восьмое место, Ланс Стролл сошел.
Разрыв между командами, занимающими четвертую и пятую строчки в «Ф-1», сократился до 49 очков.
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Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2023
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