«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков

« » включился в борьбу за четвертую позицию в Кубке конструкторов.

На Гран-при Японии Ландо Норрис финишировал вторым, – третьим. Двойной подиум стал для команды из Уокинга первым с -2021, когда и Норрис сделали дубль.

В то же время «Астон Мартин» выступил неудачно: занял восьмое место, Ланс Стролл сошел.

Разрыв между командами, занимающими четвертую и пятую строчки в «Ф-1», сократился до 49 очков.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, а «Ред Булл» – чемпионат мира

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2023

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