Макс Ферстаппен: «У меня вообще нет сожалений о прошедшем сезоне»

Ферстаппен не сожалеет о поражении в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не испытывает никаких сожалений в отношении прошедшего сезона, который он закончил на втором месте в общем зачете.

Из-за проблем со скоростью болида Ферстаппен неудачно провел первую половину сезона, хоть при этом и одержал две победы.

Во второй половине сезона, когда команда улучшила болид, Ферстаппену удалось шесть Гран-при – но этого не хватило, чтобы опередить Ландо Норриса в борьбе за титул.

«Лучший ли это сезон с точки зрения уровня моих выступлений? Да, пожалуй. У меня вообще нет сожалений о прошедшем сезоне. Думаю, я демонстрировал весьма сильные выступления. Временами я просто ненавидел наш болид, а временами просто обожал его. И при этом я всегда старался выжать максимум из имевшихся возможностей, даже в те уик-энды, которые складывались особенно тяжело. Но да, впечатления от управления машиной менялись как на американских горках.

К счастью, я бы сказал, что на 8-9 последних Гран-при управлять болидом стало намного приятнее. Ну и в команде сейчас царит отличная атмосфера. Мы на ходу, у нас позитивный настрой, мы уверены в себе. Именно таким и должен быть настрой команды перед следующим сезоном», – рассказал Ферстаппен.

