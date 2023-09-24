Ферстаппен выиграл 13-ю гонку в 2023-м. До рекорда «Ф-1», установленного им же – 2 победы
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен близок к тому, чтобы побить очередной рекорд «Формулы-1».
Победа на Гран-при Японии стала для двукратного чемпиона мира 48-й в карьере и 13-й в нынешнем сезоне.
Макс повторил результат Михаэля Шумахера (2004 год) и Себастьяна Феттеля (2013 год) по количеству выигранных Гран-при за сезон. Рекорд «Ф-1» принадлежит Ферстаппену и был установлен в прошлом году.
В 2022-м нидерландец одержал 15 побед в 22 гонках, в текущем сезоне – 13 побед в 16 гонках. У пилота есть шесть этапов, чтобы превзойти собственное достижение.
«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года
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