Ферстаппен выиграл 13-ю гонку в 2023-м. До рекорда «Ф-1», установленного им же – 2 победы

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Японии Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен близок к тому, чтобы побить очередной рекорд «Формулы-1».

Победа на Гран-при Японии стала для двукратного чемпиона мира 48-й в карьере и 13-й в нынешнем сезоне.

Макс повторил результат Михаэля Шумахера (2004 год) и Себастьяна Феттеля (2013 год) по количеству выигранных Гран-при за сезон. Рекорд «Ф-1» принадлежит Ферстаппену и был установлен в прошлом году.

В 2022-м нидерландец одержал 15 побед в 22 гонках, в текущем сезоне – 13 побед в 16 гонках. У пилота есть шесть этапов, чтобы превзойти собственное достижение.

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5 комментариев

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А_что_случилось?
Ответ Великий Алонсо
Вообще наплевать. Это пустая статистика, соревнуется сам с собой, мексиканского гонщика-любителя сложно считать за соперника, других конкурентов в пелетоне нет. Пустой фарм побед и подиумов, которые не имеют никакой ценности. 2 легендарных титула Фернандо Алонсо в золотую эпоху > вся карьера Феттеля, Хэмилтона и Ферстаппена.
Тото, вы перестали шифроваться!))) 😂🤣
+9
-1
+8
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Philatelist79
Уверен, что поставит новый рекорд. Чего ему и желаю
+5
-2
+3
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Alesha_451
На оставшихся шести трассах возьмёт победы и поставит уже, скорее всего, нерушимый рекорд. Надеюсь, что нерушимый, ибо нафиг все эти доминации, в кишках сидят уже
+2
-2
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