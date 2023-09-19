Другович добивается прогресса в переговорах с «Уильямсом» (Blick)

Резервный пилот « » может получить место в «Формуле-1» на сезон-2024.

Другович не смог пробиться в основу « » / «Альфа Ромео» – команда сохранила в составе и Чжоу Гуаньюя. Тем не менее, у бразильца есть альтернативный вариант: он ведет переговоры с « », и «дверь медленно открывается», сообщает Blick.

Если действующий чемпион «Формулы-2» договорится с британским коллективом, то заменит Логана Сарджента и станет напарником Алекса Албона.

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