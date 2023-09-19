Другович добивается прогресса в переговорах с «Уильямсом» (Blick)

Теги возможные переходы Заубер Уильямс Формула-1 Валттери Боттас Формула-2 Астон Мартин Чжоу Гуаньюй Александр Албон Альфа Ромео Логан Сарджент Фелипе Другович Авто

Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович может получить место в «Формуле-1» на сезон-2024.

Другович не смог пробиться в основу «Заубера» / «Альфа Ромео» – команда сохранила в составе Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя. Тем не менее, у бразильца есть альтернативный вариант: он ведет переговоры с «Уильямсом», и «дверь медленно открывается», сообщает Blick.

Если действующий чемпион «Формулы-2» договорится с британским коллективом, то заменит Логана Сарджента и станет напарником Алекса Албона.

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2 комментария

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ALMANAC
В АМ на место теннисиста, а Сержанту неплохо было бы дать еще сезон
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Иван Алейников
Ответ ALMANAC
В АМ на место теннисиста, а Сержанту неплохо было бы дать еще сезон
Чтоб Алонсо завершил его карьеру как с Вандорном?
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