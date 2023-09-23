Сарджент разбил болид и вызвал красные флаги в квалификации к Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент стал участником серьезной аварии.

В первом сегменте квалификации к Гран-при Японии Сарджент врезался в барьеры в последнем повороте, болид получил существенные повреждения. Пилот, не успевший завершить ни одного быстрого круга, смог самостоятельно выбраться из кокпита.

Сессию прервали красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

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12 комментариев

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Adams
Мика за гораздо меньшее объявили вселенским крашером и выпнули из команды, а этот все еще претендует на место, списывая машины в тотал каждую третью гонку
+11
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ d-kniga
До сих пор надеюсь, что вместо него возьмут Мика🙏
и зачем им менять одного крашера на другого? пусть уж лучше Лоусона в аренду возбмут у РБ
+7
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M9
Это уже в привычку вошло ))
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Александр Гурский
Классика
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Mortimer1
Ответ d-kniga
До сих пор надеюсь, что вместо него возьмут Мика🙏
Мику надо в другие серии уходить, а не просиживать штаны рядом с Тото) В Ф1 Мик никому не нужен и больше он уже не поедет
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Максон Ферстаппен
Ответ d-kniga
До сих пор надеюсь, что вместо него возьмут Мика🙏
и что поменяется?
+5
-4
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MyCA
Ответ Максон Ферстаппен
и что поменяется?
Инициалы, а так шило на мыло.
+3
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LetTong
Ответ Adams
Мика за гораздо меньшее объявили вселенским крашером и выпнули из команды, а этот все еще претендует на место, списывая машины в тотал каждую третью гонку
От Мика было ожидание что он сразу поедет на уровне Ферстаппена. А так сейчас в Ф1 есть пилоты слабее него
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ALMANAC
Ответ Adams
Мика за гораздо меньшее объявили вселенским крашером и выпнули из команды, а этот все еще претендует на место, списывая машины в тотал каждую третью гонку
Бездарного Мика поддерживала команда и облизывала пресса, какой он якобы талант, как ему не везёт и как с ним несправедливо обходятся.
Самый главный кринж, это когда он заехал в очки в Великобритании (аж 8-е место!!!), то семейка шампанским в паддоке обливалась и праздновала, как будто на подиум заехал)
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dw4xbhdgb8
Ответ d-kniga
До сих пор надеюсь, что вместо него возьмут Мика🙏
С какой стати?
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