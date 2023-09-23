Сарджент разбил болид и вызвал красные флаги в квалификации к Гран-при Японии

Гонщик « » Логан Сарджент стал участником серьезной аварии.

В первом сегменте квалификации к Гран-при Японии Сарджент врезался в барьеры в последнем повороте, болид получил существенные повреждения. Пилот, не успевший завершить ни одного быстрого круга, смог самостоятельно выбраться из кокпита.

Сессию прервали красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

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