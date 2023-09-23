«Альфа Таури» сохранила Цуноду и Риккардо на сезон-2024, Лоусон – резервный пилот

«Альфа Таури» объявила состав гонщиков на сезон-2024.

Места в составе сохранили и . Цунода проведет четвертый сезон за « », Риккардо выступил в двух гонках в 2023-м, а также защищал цвета команды из Фаэнцы, которая тогда называлась «Торо Россо», в 2012-2013 годах.

, заменяющий травмированного Риккардо в последних гонках, останется резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури». Новозеландец будет работать на симуляторе, заниматься развитием болида и присутствовать на всех Гран-при.

Кристиан Хорнер: «Лоусон будет пилотом Гран-при, придется ему подождать или нет. В прошлом «Ред Булл» отдавал гонщиков в аренду»

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?

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