«Альфа Таури» сохранила Цуноду и Риккардо на сезон-2024, Лоусон – резервный пилот
«Альфа Таури» объявила состав гонщиков на сезон-2024.
Места в составе сохранили Юки Цунода и Даниэль Риккардо. Цунода проведет четвертый сезон за «Альфа Таури», Риккардо выступил в двух гонках в 2023-м, а также защищал цвета команды из Фаэнцы, которая тогда называлась «Торо Россо», в 2012-2013 годах.
Лиам Лоусон, заменяющий травмированного Риккардо в последних гонках, останется резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури». Новозеландец будет работать на симуляторе, заниматься развитием болида и присутствовать на всех Гран-при.
Кристиан Хорнер: «Лоусон будет пилотом Гран-при, придется ему подождать или нет. В прошлом «Ред Булл» отдавал гонщиков в аренду»
Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?
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Ведь это молодежная команда.