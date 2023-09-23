«Альфа Таури» сохранила Цуноду и Риккардо на сезон-2024, Лоусон – резервный пилот

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

«Альфа Таури» объявила состав гонщиков на сезон-2024.

Места в составе сохранили Юки Цунода и Даниэль Риккардо. Цунода проведет четвертый сезон за «Альфа Таури», Риккардо выступил в двух гонках в 2023-м, а также защищал цвета команды из Фаэнцы, которая тогда называлась «Торо Россо», в 2012-2013 годах.

Лиам Лоусон, заменяющий травмированного Риккардо в последних гонках, останется резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури». Новозеландец будет работать на симуляторе, заниматься развитием болида и присутствовать на всех Гран-при.

Кристиан Хорнер: «Лоусон будет пилотом Гран-при, придется ему подождать или нет. В прошлом «Ред Булл» отдавал гонщиков в аренду»

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?

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3 комментария

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HardEdge
Лоусон поперспективнее обоих будет.
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Мадина Уйгурова
В Ред Булл просто обожглись с Де Врисом и не хотят рубить с плеча, хотя сейчас мне кажется именно тот случай, когда человек поехал и надо брать. Уильямс, не тупите
+1
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Jet 89
И зачем им Риккардо, когда есть перспективный Лоусон?
Ведь это молодежная команда.
0
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