Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)

Команды «Формулы-1» недовольны тем, что пилот «Ред Булл» не получил штрафы на Гран-при Сингапура.

Как сообщает Auto Motor und Sport, споры вызывают четыре эпизода, в трех из которых принял участие Ферстаппен. Стюарды ограничились двумя предупреждениями и денежным штрафом команде. Кроме того, денежный штраф выписали « » за блокировку пилота « » со стороны Логана Сарджента.

Многие команды требуют, чтобы дела были рассмотрены заново, а вердикты – объяснены. Немецкое СМИ утверждает, что такие сигналы исходят даже от коллективов, которых никак не затронули инциденты. Один из руководителей назвал действия судей «скандалом».

Вопросы вызывает и скорость принятия решений. Представитель «Астон Мартин» опоздал на слушания и остался недоволен тем, что его не дождались:

«Я был у врачей после аварии Ланса Стролла, так что пришел позже на шесть минут. Я даже не смог высказать нашу точку зрения. Вердикт уже приняли. Это никогда не происходило так быстро».

Команды не понимают, почему в одних случаях блокировки караются потерей мест на решетке, а в других – предупреждениями и денежными штрафами.

«Решения не принимают единообразно, интерпретация правил постоянно меняется. Никогда не знаешь, что применят», – приводит издание слова одного из спортивных директоров.

Особое внимание боссы команд уделяют эпизоду с : пилот «Альфа Таури» не пришел на слушания после того, как его заблокировал Ферстаппен. Несколько руководителей выразились однозначно по поводу инцидента:

«Наши пилоты потеряли бы места на решетке за такое».

Многие менеджеры и инженеры считают, что к определенным пилотам и командам относятся менее строго, чем к другим, говорится в статье. В пример приводится напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес, который отделался одним пятисекундным штрафом в гонке за три инцидента с Алексом Албоном из «Уильямса» и пилотами «Альфа Таури» Цунодой и Лиамом Лоусоном.

Команды хотели бы пообщаться со стюардами на Гран-при Японии, чтобы развеять подобные подозрения и исключить непоследовательные решения в будущем.

Ферстаппена не оштрафовали за 3 блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

Ландо Норрис: «Ферстаппен заблокировал Цуноду, который, наверное, выиграл бы квалификацию. Штрафы должны быть строже»