Хорнер ведет переговоры о покупке доли в команде «Альпин» (De Telegraaf)
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер близок к возвращению в «Формулу-1».
Хорнер, уволенный из «Ред Булл» по решению руководства компании, может вернуться в чемпионат уже в качестве совладельца команды.
По информации нидерландского журналиста De Telegraaf Эрика ван Харена, Хорнер заручился поддержкой группы инвесторов и ведет переговоры о частичной покупке акций команды «Альпин», которой формально руководит Флавио Бриаторе.
Большая часть акций команды принадлежит концерну «Рено», однако в 2023 году 24 процента акций команды «Формулы-1» выкупил американский консорциум Otro Capital.
Как сообщается, Хорнер и поддерживающие его инвесторы ведут переговоры именно о покупке акций, принадлежащих американской стороне.
