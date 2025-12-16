0

Хорнер ведет переговоры о покупке доли в команде «Альпин» (De Telegraaf)

Хорнер может стать совладельцем «Альпин».

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер близок к возвращению в «Формулу-1».

Хорнер, уволенный из «Ред Булл» по решению руководства компании, может вернуться в чемпионат уже в качестве совладельца команды.

По информации нидерландского журналиста De Telegraaf Эрика ван Харена, Хорнер заручился поддержкой группы инвесторов и ведет переговоры о частичной покупке акций команды «Альпин», которой формально руководит Флавио Бриаторе.

Большая часть акций команды принадлежит концерну «Рено», однако в 2023 году 24 процента акций команды «Формулы-1» выкупил американский консорциум Otro Capital.

Как сообщается, Хорнер и поддерживающие его инвесторы ведут переговоры именно о покупке акций, принадлежащих американской стороне.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: De Telegraaf
logoФормула-1
logoРено
logoАльпин
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФлавио Бриаторе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пьер Гасли: «В «Ред Булл» я вообще не чувствовал поддержки»
51 минуту назад
Макс Ферстаппен: «У меня вообще нет сожалений о прошедшем сезоне»
сегодня, 16:16
Андреа Кими Антонелли: «Лучший момент еще впереди. Худшим моментом же сезон я бы назвал уик-энд в Спа»
сегодня, 15:28
Шарль Леклер: «Концовка сезона получилась тяжелой для всех в «Феррари», не только для Хэмилтона»
сегодня, 14:31
Хуан-Пабло Монтойя: «В «Ред Булл» знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2026 году»
сегодня, 13:59
Алонсо о сложности возвращения в гонки: «Твоя уверенность в себе должна быть непробиваемой. Умения развиваются с практикой»
сегодня, 13:08
Жак Вильнев о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «Многие из своих титулов Льюис завоевал, сражаясь только с напарником»
сегодня, 12:22
Рикардо Патрезе: «Феррари» нужен сильный технический лидер»
сегодня, 10:46
Макс Ферстаппен: «То, что мы проиграли чемпионат с разницей всего в 2 очка не имеет значения. Это как с беременностью»
сегодня, 09:56
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» в сезонах 2027-28
сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10