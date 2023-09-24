«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года
«Ред Булл» досрочно оформил победу в командном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2023.
На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу, Серхио Перес сошел. Ближайшие преследователи – «Мерседес» и «Феррари» – потеряли математические шансы на чемпионство.
Австрийская команда завоевала второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории. До 2022-го «Ред Булл» взял четыре титула в 2010-2013 годах.
Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
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У Макса 400 очей и это на сотку больше, чем у всего Мерседеса. На кой черт вообще второй пилот в РБ? Они в одного затащат