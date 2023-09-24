«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» досрочно оформил победу в командном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2023.

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу, Серхио Перес сошел. Ближайшие преследователи – «Мерседес» и «Феррари» – потеряли математические шансы на чемпионство.

Австрийская команда завоевала второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории. До 2022-го «Ред Булл» взял четыре титула в 2010-2013 годах.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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11 комментариев

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Nadert@
Макс и без Серхио бы его взял через несколько ГП
+10
0
+10
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Кавабунга Шреддоголовый
Какая неожиданная неожиданность. Просто сенсация.
У Макса 400 очей и это на сотку больше, чем у всего Мерседеса. На кой черт вообще второй пилот в РБ? Они в одного затащат
+9
0
+9
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pudic06
Не сомневались))
+3
0
+3
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Алексей Ильин
Впрочем ничего нового.jpg
+4
-2
+2
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ALMANAC
Ждем теперь трехкратного чемпиона в Катаре)
+3
-2
+1
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А_что_случилось?
5а5ать +люс Лежать! 😁
+2
-1
+1
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А_что_случилось?
Макс, Кристиан, Марко, Ньюи, РБ, Ханна, Парни в боксе ЛУЧШИЕ! Деклассифицировали всех. В том числе и несчастных комментаторов)))))
+4
-4
0
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Александр Никонов
Как неожиданно и приятно
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Роман
🏆🏆🏆
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Иван Алейников
Макс один завоевал😆 не удивлюсь, что и по окончанию сезона у него будет больше очков чем у МБ. Ну или кто будет на 2 месте в КК
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