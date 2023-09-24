«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года

«Ред Булл» досрочно оформил победу в командном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2023.

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу, сошел. Ближайшие преследователи – « » и « » – потеряли математические шансы на чемпионство.

Австрийская команда завоевала второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории. До 2022-го « » взял четыре титула в 2010-2013 годах.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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