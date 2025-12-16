  • Спортс
  • Оливер Бермэн о Линдбладе: «У него есть все необходимое для «Ф-1», но поначалу будет тяжело»
Оливер Бермэн о Линдбладе: «У него есть все необходимое для «Ф-1», но поначалу будет тяжело»

Бермэн оценил перспективы Линдблада в «Ф-1».

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн поделился мнением о перспективах Арвида Линдблада в «Формуле-1».

Линдблад проведет свой дебютный сезон в чемпионате в следующем году, выступая за «Рейсинг Буллз» вместе с Лиамом Лоусоном.

«Это будет непросто, но лично я считаю его очень талантливым гонщиком. Я выступал в «Формуле-2» за «Прему», когда он был в «Формуле-3» и в тот год выступил очень хорошо. Потом он провел отличный сезон в «Формуле-2».

Я знаю, что у него есть все необходимое для того, чтобы выступать в «Формуле-1», в этом нет сомнений – но поначалу ему будет тяжело.

При этом переход на новый технический регламент в некотором роде выровняет условия для всех гонщиков, потому что появится огромное количество новых вещей, в которых предстоит разбираться всем.

Когда мы, будучи новичками, пришли в «Формулу-1» в этом году, в условиях уже давно устоявшегося технического регламента, у многих пилотов уже был большой опыт работы в таких условиях, мы же только начинали свой путь», – рассказал Бермэн.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
