Оливер Бермэн о Линдбладе: «У него есть все необходимое для «Ф-1», но поначалу будет тяжело»

Бермэн оценил перспективы Линдблада в «Ф-1».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн поделился мнением о перспективах Арвида Линдблада в «Формуле-1».

Линдблад проведет свой дебютный сезон в чемпионате в следующем году, выступая за «Рейсинг Буллз » вместе с Лиамом Лоусоном.

«Это будет непросто, но лично я считаю его очень талантливым гонщиком. Я выступал в «Формуле-2» за «Прему», когда он был в «Формуле-3» и в тот год выступил очень хорошо. Потом он провел отличный сезон в «Формуле-2».

Я знаю, что у него есть все необходимое для того, чтобы выступать в «Формуле-1», в этом нет сомнений – но поначалу ему будет тяжело.

При этом переход на новый технический регламент в некотором роде выровняет условия для всех гонщиков, потому что появится огромное количество новых вещей, в которых предстоит разбираться всем.

Когда мы, будучи новичками, пришли в «Формулу-1» в этом году, в условиях уже давно устоявшегося технического регламента, у многих пилотов уже был большой опыт работы в таких условиях, мы же только начинали свой путь», – рассказал Бермэн.

