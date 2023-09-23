Фернандо Алонсо: «Я выступаю на одном уровне на протяжении всего сезона – но в начале я регулярно боролся за 9-10 очков, а сейчас за 4-5 очков»

Алонсо объяснил падение результатов «Астон Мартин» в последних Гран-при.

Пилот « » подвел итоги квалификации, признав, что ему постоянно приходилось бороться до конца, чтобы пройти в следующий сегмент.

По словам Алонсо, таковы текущие возможности болида «Астон Мартин», а он сам выступает на том же уровне, что и в начале сезона, когда несколько раз подряд попадал на подиум.

«Мы были 14-ми по итогам первого сегмента, 10-ми по итогам второго, и снова 10-ми по итогам третьего. То есть постоянно находились на грани вылета. Это тяжелый для нас уик-энд, хотя по итогам каждой сессии мы неизменно и попадали в топ-10, в квалификации мы опять же были на грани.

На бумаге, оценивая шансы, мы были немного обеспокоены наличием большого количества скоростных поворотов и характера трассы «Сузука». И то же самое с трассой Гран-при Катара (следующий этап) – мы знаем, что на бумаге эта трасса, вероятно, не лучшим образом подойдет болиду «Астон Мартин».

Однако даже в трудный для нас день мы смогли пробиться в топ-10 благодаря нескольким отличным кругам. Такое выступление в квалификации вновь многими останется незамеченным, но я горжусь командой.

На самом деле я выступаю на одном уровне на протяжении этого сезона, но в начале года я регулярно боролся за 9-10 очков, а теперь – где-то за 4-5 очков. Однако мой уровень выступлений не изменился.

Это как с Максом. Он же не внезапно взял и проснулся в этот уик-энд, вернувшись на вершину, до этого проспав уик-энд в Сингапуре. Макс выступает в этом сезоне лучше всех нас, но в Сингапуре он был 11-м, а сегодня он 1-й», – рассказал .

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