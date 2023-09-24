Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии и вплотную приблизился к завоеванию чемпионства по итогам сезона-2023 «Формулы-1».
Напарник Ферстаппена Серхио Перес сошел в Сузуке, что облегчило задачу для нидерландца.
Максу достаточно финишировать шестым в спринте на Гран-при Катара, чтобы досрочно забрать титул. Если Ферстаппен не заработает очки в субботу, а Перес выиграет мини-гонку, лидеру сезона хватит трех очков в воскресенье (восьмое место и выше или девятое место с лучшим кругом).
Чемпионство станет для Ферстаппена третьим подряд.
Этап в Катаре пройдет с 6 по 8 октября.
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