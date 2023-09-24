Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии и вплотную приблизился к завоеванию чемпионства по итогам сезона-2023 «Формулы-1».

Напарник Ферстаппена Серхио Перес сошел в Сузуке, что облегчило задачу для нидерландца.

Максу достаточно финишировать шестым в спринте на Гран-при Катара, чтобы досрочно забрать титул. Если Ферстаппен не заработает очки в субботу, а Перес выиграет мини-гонку, лидеру сезона хватит трех очков в воскресенье (восьмое место и выше или девятое место с лучшим кругом).

Чемпионство станет для Ферстаппена третьим подряд.

Этап в Катаре пройдет с 6 по 8 октября.

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13 комментариев

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Minuvert
Станет чемпионом между Гран-при, а не по результатам самой гонки
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-виталик -
А можно условия при каких Перес станет чемпионом?
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Lordk
Ответ alex1382
уникальный случай может быть, на саму гонку Макс уже может выйти чемпионом
Если я верно понимаю, то даже если Ферстаппен займет последнее место, то нужно чтобы Перес занял место ниже третьего для чемпионства Макса?
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Minuvert
Ответ alex1382
не знаю. Сколько ещё спринтов будет?
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Minuvert
Ответ alex1382
это с учётом Катара?
Да, ещё США и Бразилия
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Minuvert
Ответ alex1382
тогда получается, что последнего места может не хватить в спринте Максу, если Чеко останется без очков?
За 8 первых мест начисляют
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