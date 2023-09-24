Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 400 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 223
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 190
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 174
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 150
6. Шарль Леклер («Феррари») – 135
7. Ландо Норрис («Макларен») – 115
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 115
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 57
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
11. Пьер Гасли («Альпин») – 46
12. Эстебан Окон («Альпин») – 38
13. Алекс Албон («Уильямс») – 21
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 623 очка
2. «Мерседес» – 305
3. «Феррари» – 285
4. «Астон Мартин» – 221
5. «Макларен» – 172
6. «Альпин» – 84
7. «Уильямс» – 21
8. «Хаас» – 12
9. «Альфа Ромео» – 10
10. «Альфа Таури» – 5
Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
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