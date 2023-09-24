Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед

Гонщик « » Ландо Норрис установил новый рекорд «Формулы-1».

Второе место на Гран-при Японии позволило британцу выйти на первое место в истории по очкам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках.

Норрис обогнал представителя « » (543 баллов против 530). В топ-5 по данному показателю также входят (391), Ник Хайдфельд (259) и (241). Даниил Квят занимает седьмую строчку (202), напарник Норриса и дебютант «Ф-1» Оскар Пиастри уже пробился в топ-20 (57).

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