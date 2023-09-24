Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед

Теги Макларен Ник Хайдфельд Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниил Квят Хаас Ланс Стролл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис установил новый рекорд «Формулы-1».

Второе место на Гран-при Японии позволило британцу выйти на первое место в истории по очкам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках.

Норрис обогнал представителя «Хааса» Нико Хюлькенберга (543 баллов против 530). В топ-5 по данному показателю также входят Ромен Грожан (391), Ник Хайдфельд (259) и Ланс Стролл (241). Даниил Квят занимает седьмую строчку (202), напарник Норриса и дебютант «Ф-1» Оскар Пиастри уже пробился в топ-20 (57).

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9 комментариев

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Silent2006
Вот рекорд, который никогда не побить ни Хэмилтону, ни Максу. И он не у Шумахера!
+13
0
+13
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Ват-сон
не, ну это нечестно)) 259 очков Хайдфельда выступавшего во время 10-6-4-3-2-1 весомее 543 очков Норриса в системе 25-18-15 и т.д.
+11
0
+11
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Kemal Gul
Ответ Ват-сон
не, ну это нечестно)) 259 очков Хайдфельда выступавшего во время 10-6-4-3-2-1 весомее 543 очков Норриса в системе 25-18-15 и т.д.
При переводе на современную 25-18-15 систему 259 очков Хайдфельда превращаются в 718 очков. 720, если учитывать +1 за быстрые круги
+10
0
+10
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Emma Nevskaia
почему-то в победу Ландо еще верится
+9
0
+9
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Kemal Gul
Хайдфельд недооценëн, конечно. Отлично выступал на слабых машинах, обходил Кими, Массу и Кубицу в напарниках, но в топ-команде так и не посчастливилось себя попробовать. Жаль
+6
0
+6
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GODZILLA
Смешно и не очень. Когда нибудь да поднимется на высшую ступеньку)
+4
0
+4
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CM1
Так-то там Хайдфельд лидирует по этому показателю. Просто там начисление очков было другое...
+3
0
+3
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Сергей Фетисов
Молодец Норрис!!!Если так гоняться,то и победа придёт!!!Дерзай!
+2
-1
+1
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Ascari
Правильнее написать "антирекорд"...
+1
-1
0
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