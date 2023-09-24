Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис установил новый рекорд «Формулы-1».
Второе место на Гран-при Японии позволило британцу выйти на первое место в истории по очкам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках.
Норрис обогнал представителя «Хааса» Нико Хюлькенберга (543 баллов против 530). В топ-5 по данному показателю также входят Ромен Грожан (391), Ник Хайдфельд (259) и Ланс Стролл (241). Даниил Квят занимает седьмую строчку (202), напарник Норриса и дебютант «Ф-1» Оскар Пиастри уже пробился в топ-20 (57).
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