Гран-при Японии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

В воскресенье, 24 сентября, в Сузуке состоится 16-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Японии. Старт – в 8:00 по московскому времени.

Сузука

24 сентября 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Юки Цунода («Альфа Таури»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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