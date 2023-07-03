10 побед «Ред Булл» подряд, 145 секунд штрафов, экс-команда Мазепина подала заявку в «Ф-1», в Спа погиб 18-летний гонщик и другие события Гран-при Австрии

Sports.ru представляет дайджест девятого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Австрии, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку, одержал пятую победу подряд и 42-ю в карьере, «Ред Булл» выиграл десять Гран-при подряд – это повторение достижения «Мерседеса», до рекорда «Макларена»-1988 осталась одна гонка. Макс завершил серию из 248 кругов лидирования подряд, установив третий результат в истории.

Вторым финишировал Леклер, который принес «Феррари» беспрецедентный 800-й подиум, третьим стал Перес, стартовавший 15-м.

2. Стюарды выписали 61 предупреждение и восемь штрафов за нарушения пределов трассы во время гонки, но не успокоились на этом: «Астон Мартин» подал протест, и через несколько часов после финиша дополнительно наказали восьмерых участников. В общей сложности пилоты получили 145 секунд штрафов.

ФИА рекомендовала насыпать гравий в спорных поворотах, чтобы избавиться от абсурдного количества нарушений, у Вольффа есть два других решения.

3. Гонщиком дня стал Норрис, финишировавший пятым и поднявшийся на четвертую позицию из-за штрафов соперников. Ландо признался, что скорость обновленного «Макларена» его удивила.

4. Спринт выиграл Ферстаппен после жесткого сражения с Пересом на первом круге. Макс остался недоволен напарником, «Ред Булл» пообещал поговорить с Серхио.

5. Ферстаппен стал лучшим и в квалификации. Макс выиграл четыре поула подряд, Перес четыре раза подряд не пробился в третий сегмент.

47 кругов удалили стюарды – снова из-за нарушений пределов трассы.

6. 18-летний Дилано ван’т Хофф погиб в гонке Региональной европейской «Формулы». Стролл предложил изменить автодром в Спа – там же в 2019-м попал в смертельную аварию пилот «Формулы-2» Антуан Юбер, Ферстаппен призвал не винить во всем трассу.

7. Экс-команда Мазепина «Хайтек» подала заявку на участие в «Ф-1» с 2026 года.

8. Хэмилтон предупредил, что периоды доминирования будут вновь и вновь повторяться и предложил установить дату, с которой можно работать над болидами следующего года. Ферстаппен ответил, что жизнь «вообще несправедлива».

Спор между соперниками возник и на трассе в квалификации к спринту: Макс пожаловался на блокировку со стороны Льюиса, Вольфф указал, что сам нидерландец намеренно запорол круг пилоту «Мерседеса».

9. «Феррари» оценили в 3,13 миллиарда долларов, стоимость шести команд «Ф-1» превышает миллиард – таким анализом поделилась Sportico.

10. Алонсо выиграл 3 из 4 призов за лучший обгон месяца. Мастерским июньским маневром Фернандо можно насладиться здесь.

11. «Не фанат» де Вриса Хорнер, похоже, прав, сообщил советник «Ред Булл» Марко. В Австрии Ник вновь не попал в очки, будущее пилота «Альфа Таури» остается под угрозой, Тост допустил приглашение Риккардо.

12. Норрис стал жертвой ограбления во время отдыха в Испании.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы

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Другие серии

1. Версхор выиграл основную гонку «Формулы-2» в Австрии с 11-го места, в спринте сильнейшим стал Кроуфорд, в квалификации – Мартен.

2. Арон победил в дождевом спринте «Формулы-3», вторая гонка осталась за О’Салливаном, поул у Соси.

3. Палоу выиграл третью гонку «Индикара» подряд, Эрикссон попал в аварию и потерял второе место в чемпионате.

Интересные цитаты

Дэймон Хилл: «Ферстаппен быстрее на одном круге, у Хэмилтона выше гоночное мастерство»

Лоренс Стролл: «Меня нужно сделать рыцарем за спасение «Астон Мартин»

Льюис Хэмилтон о новом формате уик-энда: «Каждый сезон было одно и то же – Боже! Круто попробовать что-то новое»

Гельмут Марко: «Пересу нужно смотреть на ситуацию позитивно: он первый, кто провел с Ферстаппеном два сезона»

Джордж Расселл ответил Алонсо: «Не считаю, что размер болидов «Ф-1» – такая уж проблема, он чувствуется только в Сингапуре и Монако»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Великобритании «Ф-1» + этапы «Ф-2» и «Ф-3» (7-9 июля).

2. Гонка «6 часов Монцы» WEC (9 июля).

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