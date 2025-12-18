Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»

Ферстаппен выразил отношение к неудачам Хэмилтона в новой команде.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сочувствует сопернику из «Феррари» Льюису Хэмилтону .

«Непростой сезон в «Феррари» для него, это видно по всему. Откровенно говоря, мне самому больно на это смотреть. Нездорово.

Что насчет ухода? Не знаю, но он не сдается и точно будет здесь [в 2026 году]. Но это неприятно», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»