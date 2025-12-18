  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»
0

Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»

Ферстаппен выразил отношение к неудачам Хэмилтона в новой команде.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сочувствует сопернику из «Феррари» Льюису Хэмилтону.

«Непростой сезон в «Феррари» для него, это видно по всему. Откровенно говоря, мне самому больно на это смотреть. Нездорово.

Что насчет ухода? Не знаю, но он не сдается и точно будет здесь [в 2026 году]. Но это неприятно», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев об освистывании Норриса: «Что не так с людьми? Стыдно»
40 минут назад
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»
сегодня, 17:10
Гельмут Марко: «Ферстаппен больше во мне не нуждается. Макс сам столько всего знает»
сегодня, 16:24
Ландо Норрис: «Удивляю себя. В некоторых гонках чувствовал себя словно в другом мире»
сегодня, 15:31
Макс Ферстаппен о том, станет ли его дочь чемпионкой «Ф-1»: «Пожалуйста, нет»
сегодня, 14:52
Андреа Стелла: «Пиастри точно станет сильнее в 2026-м. Зрелость Оскара впечатляет»
сегодня, 14:24
«Ред Булл» создал Бокси – маскота команды
сегодня, 13:34Фото
Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»
сегодня, 13:13
Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»
сегодня, 12:23
Ландо Норрис о поуле в Монако: «Один из лучших моментов в карьере – я сомневался в себе как никогда»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10