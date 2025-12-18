Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»
Ферстаппен выразил отношение к неудачам Хэмилтона в новой команде.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сочувствует сопернику из «Феррари» Льюису Хэмилтону.
«Непростой сезон в «Феррари» для него, это видно по всему. Откровенно говоря, мне самому больно на это смотреть. Нездорово.
Что насчет ухода? Не знаю, но он не сдается и точно будет здесь [в 2026 году]. Но это неприятно», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
