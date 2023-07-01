Гран-при Австрии-2023. Стартовый порядок спринта. Начало – в 17:30

В субботу, 1 июля, на трассе «Ред Булл Ринг» пройдет спринт на девятом этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Австрии. Старт заезда – в 17:30 по московскому времени.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

1 июля 2023 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Ник де Врис («Альфа Таури»)

15. Джордж Расселл («Мерседес»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Оскар Пиастри («Макларен»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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