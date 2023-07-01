18-летний пилот погиб в гонке Региональной европейской «Формулы»

Дилано ван’т Хофф скончался из-за травм, полученных в гонке Регионального европейского чемпионата «Формулы».

Второй заезд уик-энда в Спа проходил в дождевых условиях. Пилота «МП Моторспорт» развернуло, после чего в него врезались машины соперников.

В 2021 году ван’т Хофф стал чемпионом испанской «Формулы-4» и занял второе место в ближневосточной «Формуле-4».

Нидерландскому гонщику было 18 лет.