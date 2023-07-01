18-летний пилот погиб в гонке Региональной европейской «Формулы»

Теги происшествия Формула-4 МП Моторспорт Авто

Дилано ван’т Хофф скончался из-за травм, полученных в гонке Регионального европейского чемпионата «Формулы».

Второй заезд уик-энда в Спа проходил в дождевых условиях. Пилота «МП Моторспорт» развернуло, после чего в него врезались машины соперников.

В 2021 году ван’т Хофф стал чемпионом испанской «Формулы-4» и занял второе место в ближневосточной «Формуле-4».

Нидерландскому гонщику было 18 лет.

4 комментария

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Say Hello to the Robots
Посмотрел видео. Авария такая же, в какой погиб Антуан Юбер в 2019 практически в том же месте.
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Виталий Желтоусов
покойся с миром. к сожалению не ты первый -.не ты последний (((
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DenSpM
Ответ Say Hello to the Robots
Посмотрел видео. Авария такая же, в какой погиб Антуан Юбер в 2019 практически в том же месте.
Не могу такое плюсовать(
С боку машины не защищены от слова совсем. И чем ниже класс, тем более вероятны последствия((((
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swerh
Ответ Say Hello to the Robots
Посмотрел видео. Авария такая же, в какой погиб Антуан Юбер в 2019 практически в том же месте.
Да, очень похоже. Тоже в стоячую аварийную машину... Только тут дальше в гору, мне кажется. Слепой поворот, плюс дождь.
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