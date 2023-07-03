Тото Вольфф о штрафах на Гран-при Австрии: «Можно вернуться к поребрикам-«сосискам» или избавиться от пределов трассы»

Теги ФИА Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф рассказал, что делать с абсурдным количеством нарушений пределов трассы..

Результаты Гран-при Австрии были пересмотрены через несколько часов после финиша. Стюарды выписали восемь штрафов во время гонки, а затем наказали еще восемь гонщиков, что поменяло ситуацию в топ-10.

«Есть камеры и сенсоры, и [стюардам] требуется время, чтобы все изучить, а мы делаем то же самое на базе, смотрим онборды, чтобы убедиться, что нас не оштрафовали несправедливо в сравнении с остальными.

Для фанатов, команд и пилотов это невероятно разочаровывающая ситуация, когда штрафы продолжают поступать, но есть только два решения. Можно либо вернуться к поребрикам-«сосискам», либо совсем избавиться [от пределов трассы] и позволить пилотам использовать быстрейшую траекторию.

Надо найти решение, которое подходило бы этой прекрасной и традиционной трассе и устроило бы все заинтересованные стороны. Мы хотим видеть зрелищные гонки, в которые бы не вмешивались штрафы», – поделился рассуждениями исполнительный директор «Мерседеса».

Судейский пир в «Ф-1»: 179 списанных кругов, 8 наказанных пилотов, 145 штрафных секунд, только 2 «чистых» гонщика

ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
компотик
Бред конечно происходит, надо избавится от этого абсурдного правила, хотя бы конкретно в Австрии
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Сыпьте гравий.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
В Монако получается удержать машину чет в пределах трассы, интересно почему? Ну наверное прижим большой, так и на этой трассе ставьте прижим нормальный, а не минимальный и все удержат машинку в пределах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
компотик
Бред конечно происходит, надо избавится от этого абсурдного правила, хотя бы конкретно в Австрии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ компотик
Бред конечно происходит, надо избавится от этого абсурдного правила, хотя бы конкретно в Австрии
Даже не нужно избавляться от правил, судьи сами решают где можно за линию заезжать, а где нет, просто не назначить их в этих поворотах и всё .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий