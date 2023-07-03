Тото Вольфф о штрафах на Гран-при Австрии: «Можно вернуться к поребрикам-«сосискам» или избавиться от пределов трассы»

Тото Вольфф рассказал, что делать с абсурдным количеством нарушений пределов трассы..

Результаты Гран-при Австрии были пересмотрены через несколько часов после финиша. Стюарды выписали восемь штрафов во время гонки, а затем наказали еще восемь гонщиков, что поменяло ситуацию в топ-10.

«Есть камеры и сенсоры, и [стюардам] требуется время, чтобы все изучить, а мы делаем то же самое на базе, смотрим онборды, чтобы убедиться, что нас не оштрафовали несправедливо в сравнении с остальными.

Для фанатов, команд и пилотов это невероятно разочаровывающая ситуация, когда штрафы продолжают поступать, но есть только два решения. Можно либо вернуться к поребрикам-«сосискам», либо совсем избавиться [от пределов трассы] и позволить пилотам использовать быстрейшую траекторию.

Надо найти решение, которое подходило бы этой прекрасной и традиционной трассе и устроило бы все заинтересованные стороны. Мы хотим видеть зрелищные гонки, в которые бы не вмешивались штрафы», – поделился рассуждениями исполнительный директор « ».

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