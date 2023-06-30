47 кругов удалили за нарушения пределов трассы в квалификации к Гран-при Австрии

Стюарды аннулировали 47 кругов во время квалификации к Гран-при Австрии.

Это связано с нарушениями пределов трассы гонщиками «Формулы-1» в шестом, девятом и десятом (заключительном) поворотах. В 13 случаях, когда нарушения происходили в последнем повороте, судьи аннулировали два круга – текущий и следующий.

«Чемпионами» стали пилот « » и его экс-напарник , выступающий за « » (по шесть удаленных кругов). Норрис лишь трижды нарушил правила, но каждый раз делал это в десятом повороте трека «Ред Булл Ринг», что приводило к удалению двух кругов.

Нарушения не помешали Ландо и Карлосу успешно провести сессию и подняться на третью и четвертую позиции, соответственно.

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