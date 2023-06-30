47 кругов удалили за нарушения пределов трассы в квалификации к Гран-при Австрии

Теги ФИА Феррари Макларен трассы Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии регламент Ред Булл Ринг Ландо Норрис Авто

Стюарды аннулировали 47 кругов во время квалификации к Гран-при Австрии.

Это связано с нарушениями пределов трассы гонщиками «Формулы-1» в шестом, девятом и десятом (заключительном) поворотах. В 13 случаях, когда нарушения происходили в последнем повороте, судьи аннулировали два круга – текущий и следующий.

«Чемпионами» стали пилот «Макларена» Ландо Норрис и его экс-напарник Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари» (по шесть удаленных кругов). Норрис лишь трижды нарушил правила, но каждый раз делал это в десятом повороте трека «Ред Булл Ринг», что приводило к удалению двух кругов.

Нарушения не помешали Ландо и Карлосу успешно провести сессию и подняться на третью и четвертую позиции, соответственно.

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5 комментариев

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Serghei Cardasciuc
Ну бред же. Поребрик есть, на фиг эта белая линия ! Раньше прекрасно обходились без этого искусственного правила.
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Lestyv
Какой-то бред. Если такое количество нарушений - может это не с гонщиками повально что-то не так, а с лимитами трассы?
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timx
Бред Ф1
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Givi Shotadze
Лучше списанные круги, чем стена в Канаде....
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