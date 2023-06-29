Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону на предложение ограничения разработки болидов: «Жизнь вообще несправедлива, не только в «Ф-1»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил Льюису Хэмилтону на его предложение по ограничению времени начала работы команд над развитием болидов.

Ферстаппен не выразил симпатий относительно предложения британца.

«Жизнь вообще несправедливая штука. Это относится не только к «Формуле-1». В жизни полно несправедливых вещей, нужно просто с этим справляться», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев

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Agent Smith
Льюис, где ты был эти 8 лет доминирования Мерседеса?
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Роман
Тут всё по фактам, остаётся только так: нытикам — ныть, сильным — побеждать
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Мадина Уйгурова
Льюис открыл свой рот когда получил ведро в управление. когда 6 лет подряд уничтожал пелетон, привозя в квалах по секунде - ничего не говорил
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Philatelist79
Молодец Макс! Снова уделал нытика!
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-2
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