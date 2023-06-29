Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону на предложение ограничения разработки болидов: «Жизнь вообще несправедлива, не только в «Ф-1»

Пилот « » ответил на его предложение по ограничению времени начала работы команд над развитием болидов.

Ферстаппен не выразил симпатий относительно предложения британца.

«Жизнь вообще несправедливая штука. Это относится не только к «Формуле-1». В жизни полно несправедливых вещей, нужно просто с этим справляться», – рассказал Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»