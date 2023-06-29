Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону на предложение ограничения разработки болидов: «Жизнь вообще несправедлива, не только в «Ф-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил Льюису Хэмилтону на его предложение по ограничению времени начала работы команд над развитием болидов.
Ферстаппен не выразил симпатий относительно предложения британца.
«Жизнь вообще несправедливая штука. Это относится не только к «Формуле-1». В жизни полно несправедливых вещей, нужно просто с этим справляться», – рассказал Ферстаппен.
Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»
6 комментариев