  Ландо Норрис: «Удивляю себя. В некоторых гонках чувствовал себя словно в другом мире»
Ландо Норрис: «Удивляю себя. В некоторых гонках чувствовал себя словно в другом мире»

Норрис согласился, что временами удивляет сам себя.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что некоторые собственные выступления становятся для него неожиданностью.

«Если подумать – да, я удивляю себя. Когда оглядываешься назад и осознаешь, какие круги удавалось собрать в квалификациях, какими получились некоторые гонки… Например, Мексика и кое-какие другие этапы – я чувствовал себя словно в другом мире. Я мог выехать на трассу, быть самим собой, полностью расслабленным и без проблем выступать лучше, чем все остальные.

Так что да, я бы сказал, что временами удивляю себя, но это точно хорошая новость», – заявил чемпион «Формулы-1».

Ландо Норрис о поуле в Монако: «Один из лучших моментов в карьере – я сомневался в себе как никогда»

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст F1: Chequered Flag
