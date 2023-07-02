Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2023

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австрии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 229 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 148
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 129
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 108
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 86
6. Шарль Леклер («Феррари») – 72
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 70
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 43
9. Эстебан Окон («Альпин») – 31
10. Ландо Норрис («Макларен») – 22
11. Пьер Гасли («Альпин») – 17
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
13. Алекс Албон («Уильямс») – 7
14. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 377 очков
2. «Мерседес» – 178
3. «Астон Мартин» – 172
4. «Феррари» – 158
5. «Альпин» – 48
6. «Макларен» – 27
7. «Хаас» – 11
8. «Альфа Ромео» – 9
9. «Уильямс» – 7
10. «Альфа Таури» – 2
 

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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13 комментариев

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Роман
Надеюсь теперь Перес оправится от прошлых неудач,
Так же поздравления Леклеру! Вернулся
+9
-1
+8
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ALMANAC
Топ гонка. Ред Буллы круто боролись с сумасшедшими из феррари. Норрис mvp, середняки мерседесы заехали в очки обеими машинами неплохо, Албон снова крут, даже не знаю как он отреагирует, если услышит это нытье от 44 про плохую машину🗿
+13
-7
+6
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Grigpar
Ответ ALMANAC
Топ гонка. Ред Буллы круто боролись с сумасшедшими из феррари. Норрис mvp, середняки мерседесы заехали в очки обеими машинами неплохо, Албон снова крут, даже не знаю как он отреагирует, если услышит это нытье от 44 про плохую машину🗿
Льюис сегодня пал ниже плинтуса. реакция Тото просто бесценна. Видимо сбивают цену его нового контракта. :))
+10
-6
+4
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Кирилл Конопельченко
Потрясающая борьба на 60 круге между Карлосом и Чеко. Вообще супер гонка, по мне так лучшая в сезоне. Ну и куча штрафов, впрочем я говорил еще в пятницу что будет много штрафов такими темпами. Но гонку это не испортило.
+3
-1
+2
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o5sadist
Специально для Луки, который уже утомил со своим плачем Ярославны:
Ну да, ну да, сильно отличается от доминирования Мерседеса и Хэма, мы так и поняли, это ДРУГОЕ)
+1
0
+1
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Grigpar
Тяжеленная трасса для Астона тут, но они все таки выудили у Мерса суммарно 5 очков в общей сложности за гран-при.
До боли интересно как АМ в Монце ехать будет. Как бы так не вышло, что там не только МакЛарен вперед прошли, но и Альпин какой-нибудь.
+3
-3
0
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Alesha_451
Гонка неказистая, хотя борьба была в целом. С лимитами трека бред, сыпьте гравий тогда за поребриком сразу. Была робкая надежда на чуть нащупавшую темп Феррари, но не в этот раз. Да и не в этом году, похоже. Мерс и Астон удивили со знаком минус, статистами оказались
0
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0
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ ALMANAC
Топ гонка. Ред Буллы круто боролись с сумасшедшими из феррари. Норрис mvp, середняки мерседесы заехали в очки обеими машинами неплохо, Албон снова крут, даже не знаю как он отреагирует, если услышит это нытье от 44 про плохую машину🗿
сумасшедший на трассе был только один - на машине под 11 номером
лимиты трассы нарушал, выдавливал, но даже ч/б флага не получил.

молодцы, отличная работа за кулисами
+5
-5
0
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Рнпрл Аари
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
сумасшедший на трассе был только один - на машине под 11 номером лимиты трассы нарушал, выдавливал, но даже ч/б флага не получил. молодцы, отличная работа за кулисами
Флаг он таки получил но на штрафы не успел наработать))
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Grigpar
Ответ Alesha_451
Гонка неказистая, хотя борьба была в целом. С лимитами трека бред, сыпьте гравий тогда за поребриком сразу. Была робкая надежда на чуть нащупавшую темп Феррари, но не в этот раз. Да и не в этом году, похоже. Мерс и Астон удивили со знаком минус, статистами оказались
Только Мерс удивил. Были на уровне Зеленых. То, что Астонам трасса не подойдет было ясно изначально. С такими то прямыми в гору.
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Иван Алейников
Ответ o5sadist
Специально для Луки, который уже утомил со своим плачем Ярославны: Ну да, ну да, сильно отличается от доминирования Мерседеса и Хэма, мы так и поняли, это ДРУГОЕ)
Да любое хреново. Что счас, что раньше
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o5sadist
Ответ Иван Алейников
Да любое хреново. Что счас, что раньше
Согласен, хочется борьбы на самом верху, а не где-то во втором эшелоне, но эти крокодильи слезы после 7 лет доминирования мерса в одну калитку от этого персонажа просто смешно.
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