Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австрии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 229 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 148
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 129
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 108
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 86
6. Шарль Леклер («Феррари») – 72
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 70
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 43
9. Эстебан Окон («Альпин») – 31
10. Ландо Норрис («Макларен») – 22
11. Пьер Гасли («Альпин») – 17
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
13. Алекс Албон («Уильямс») – 7
14. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 377 очков
2. «Мерседес» – 178
3. «Астон Мартин» – 172
4. «Феррари» – 158
5. «Альпин» – 48
6. «Макларен» – 27
7. «Хаас» – 11
8. «Альфа Ромео» – 9
9. «Уильямс» – 7
10. «Альфа Таури» – 2
Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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Так же поздравления Леклеру! Вернулся
Ну да, ну да, сильно отличается от доминирования Мерседеса и Хэма, мы так и поняли, это ДРУГОЕ)
До боли интересно как АМ в Монце ехать будет. Как бы так не вышло, что там не только МакЛарен вперед прошли, но и Альпин какой-нибудь.
лимиты трассы нарушал, выдавливал, но даже ч/б флага не получил.
молодцы, отличная работа за кулисами