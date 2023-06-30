Франц Тост о Риккардо в «Альфа Таури»: «Прямо сейчас Ивасе и Хаджару рано переходить в «Ф-1» – возможно, команде придется искать другое решение»

Руководитель «Альфа Таури» не стал исключать вероятности перехода в команду – или другого опытного пилота, если в этом возникнет необходимость.

Шансы Ника де сохранить место в « » в данный момент оцениваются невысоко и в прессе уже начали писать о том, что Риккардо может заменить нидерландского гонщика.

По словам Тоста, в первую очередь команда нацелена на продвижение и развитие молодых пилотов, но на данный момент таких пилотов, по своему уровню готовых к переходу в «Формуле-1», в молодежной системе «Ред Булл» может не оказаться:

«Философия команды предельно ясна – все решает уровень выступлений. Конечно, философия команды также заключается в подготовке молодых пилотов. Другое дело, если подходящих молодых пилотов прямо сейчас нет – они подходят к нужному уровню, у нас есть несколько молодых гонщиков, Иваса выступает хорошо, Хаджар тоже, но для них пока просто слишком рано делать такой шаг. Как я вижу, рано или поздно они появятся в нашей команде, но прямо сейчас для этого слишком рано – и, возможно, команде придется искать какое-то другое решение. Но этот вопрос пока не обсуждался.

хорошо поработал, выступая за нас на прошлогодних тестах в Абу-Даби, а прямо сейчас он хорошо выступает в Японии, а там очень сложный чемпионат. Как я уже говорил, это вопрос уровня выступлений.

Нам нужно все изучить. Понять, какие гонщики, прежде всего, нам доступны, насколько они зрелые и взрослые, насколько они обучены и готовы ли в целом сесть за руль болида «Формулы-1». Мы все это изучим. В данный момент никакого решения не принято».

При этом Тост не стал исключать возможность продолжения сотрудничества с де Врисом, если тот хорошо проявит себя в оставшихся Гран-при сезона:

«Посмотрим, как дела пойдут у Ника здесь, в Австрии, как он проявит себя на «Сильверстоуне». Как я уже говорил, новички сейчас находятся в сложной ситуации – потому что не знают большинство трасс, на которых проходят гонки в первой половине сезона. Выступая в «Ф-2» и «Ф-3», они не гонялись в Австралии, в Саудовской Аравии, в Майами.

Теперь же, по крайней мере, их ждут знакомые трассы: Австрия, «Сильверстоун», «Спа», Будапешт, «Монца». Это должно помочь, там они должны чувствовать себя увереннее. Конечно, они знают и другие трассы – знаю конфигурацию, где находятся повороты и так далее. Просто благодаря работе на симуляторе. Но управлять болидом «Ф-1» в реальности – это совсем другая история.

Особенно при переменчивых условиях. Вы (обращаясь к журналистам) все эксперты в данной области и сами понимаете, что есть большая разница, когда ты выезжаешь на трассу днем при температуре в 35 градусов, а потом в вечерней квалификации температура падает до 20 градусов. Могут быть проблемы с прогревом шин на первом круге. Здесь могут быть проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Как работать с передними покрышками, как прогреть тормоза? Всему этому нужно учиться.

Именно по этой причине я всегда говорю, что гонщику нужно минимум три года на адаптацию. И мы увидим это и сейчас. В отношении Ника я по-прежнему настроен позитивно.

При этом тут все зависит только от Ника. Не от команды. Потому что если он будет хорошо выступать, то зачем нам тогда его менять?»

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