Ландо Норрис о 4-м месте: «На удивление лучше, чем я ожидал. Обновления «Макларена» помогли сделать шаг вперед»

Ландо Норрис доволен четвертым местом в обновленном «Макларене».

Норрис завершил Гран-при Австрии пятым, а через несколько часов поднялся на четвертую строчку благодаря штрафам соперников. « » привез в Шпильберг новинки, которые пришлись по душе лидеру команды.

«Очень хороший день для нас, честно сказать. Я не ожидал, что все сложится так хорошо. Я немного нервничал перед гонкой, не знал, чего ждать, как мы справимся, каким окажется темп. Дело еще и в деградации шин. После первых пяти кругов каждого отрезка я чувствовал, что мы можем быть быстрыми, но не знал, получится ли сохранить скорость на протяжении всей гонки.

Все оказалось на удивление лучше, чем я ожидал. Приятный сюрприз – безусловно, это помогло показать результат. Несомненно, обновления помогли сделать шаг вперед. Я очень доволен. Большие очки, хорошая награда для команды.

Когда сражаешься с более быстрыми машинами, борешься за пятую позицию, это имеет огромное значение. Было гораздо веселее и для меня, и, наверное, для всех зрителей, для всех фанатов «Макларена» и тех, кто работает в команде. Ты чувствуешь, что усилия окупаются, и это совсем другая ситуация. Я очень доволен работой и нашим прогрессом, но, конечно, предстоит достичь большего», – сказал Ландо после финиша.

Норрис также высказался об итогах заезда в соцсетях.

«Пятое место и звание гонщика дня! Спасибо! Здорово снова сражаться в группе лидеров», – написал Ландо.

Затем британец выложил новый пост:

«Поправка! Четвертое место для машины номер четыре. Счастливые деньки».

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