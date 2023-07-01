Гран-при Австрии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 2 июля, на трассе «Ред Булл Ринг» состоится девятая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Австрии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

2 июля 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Оскар Пиастри («Макларен»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Серхио Перес («Ред Булл»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Ник де Врис («Альфа Таури»)

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