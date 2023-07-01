Макс Ферстаппен о гибели гонщика: «Легко винить во всем трассу, но нужно учитывать и другие факторы»

Пилот « » прокомментировал гибель голландского гонщика Дилано ван’т Хоффа.

Выступавший в Региональном европейском чемпионате «Формулы» Дилано ван’т Хофф погиб из-за травм, полученных в аварии, которая случилась в дождевых условиях. В машину «МП Моторспорт» сбоку врезались болиды соперников. Похожая авария на том же треке привела к гибели гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера в 2019 году.

«Это невероятно печальное событие. Я не был знаком с ним лично. Он был голландским перспективным гонщиком, у которого были те же мечты, что и у нас, когда мы в том же возрасте хотели попасть в «Формулу-1».

Это очень печальное событие и для всей его семьи, и для команды «МП Мотоспорт» – я очень многих там знаю.

Мы должны разобраться в подобных ситуациях. Легко винить во всем трассу, но мне кажется, что нужно учитывая и другие факторы – насколько мокрым было покрытие трека, какими были условия и так далее.

Да, нам определенно нужно обратить на это внимание, лучше защитить гонщиков. Потому что случившегося можно было избежать», – рассказал Ферстаппен.

18-летний пилот погиб в гонке Региональной европейской «Формулы»