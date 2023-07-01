Формула-3. Австрия. Арон выиграл дождевой спринт с 8-го места, Бедрин – 17-й

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Пауль Арон одержал победу в спринте «Формулы-3» в Шпильберге.

Гонщик «Премы» прорвался с восьмой стартовой позиции в дождевых условиях и выиграл свою первую гонку в «Ф-3». Вторым финишировал пилот «Хайтека» Габриэле Мини, третье место завоевал Кайо Коллет («Ван Амерсфорт») в борьбе с Заком О’Салливаном («Према»).

На протяжении большей части заезда лидировал Пепе Марти из «Кампоса», стартовавший с поула, однако на последних кругах испанец начал терять позиции и финишировал шестым. Гонщик «Йенцера» Никита Бедрин начал гонку 22-м и боролся за 13-е место, но в итоге стал 17-м.

На трассу выезжала машина безопасности после столкновения Рафаэля Вилльягомеса («Ван Амерсфорт») и Оливера Грея («Карлин»).

Пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето занял десятую строчку и сохранил лидерство в чемпионате – на его счету 93 очка. Вслед за ним расположились Марти (73), Мини, Арон (по 65) и Беганович (64).

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2 комментария

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Incendier Deafening
Бедрин в дождь на уровне Флерш. Сильно.
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Kudim41
Потрясная дождевая гонка!! Пожалуй лучшая гонка ф-3 в этом году!
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