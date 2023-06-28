Гельмут Марко: «Пересу нужно смотреть на ситуацию позитивно: он первый, кто провел с Ферстаппеном два сезона»

Советник «Ред Булл» заявил, что команда не собирается менять на .

Информация о том, что в « » всерьез рассматривают кандидатуру Риккардо, появилась в ряде изданий после того, как стало известно об участии австралийца в тестах «Пирелли» в составе «Ред Булл» – а Марко заявил, что это будет хорошей возможностью оценить текущие возможности Риккардо.

«Очень многое было выдернуто из контекста. Даниэль проведет для нас тесты, совершенно верно, но это не имеет никакого отношения к «Формуле-1».

У Переса было довольно много хороших гонок, а были и плохие гонки. Ему нужно сосредоточиться на том, чтобы вновь добиваться результата. Нет никакой необходимости излишне стараться в попытках выиграть чемпионский титул. Чеко нужно смотреть на ситуацию позитивно: он первый, кто провел с Максом два сезона (и остался в команде)», – рассказал Марко.

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