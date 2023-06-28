Гельмут Марко: «Пересу нужно смотреть на ситуацию позитивно: он первый, кто провел с Ферстаппеном два сезона»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команда не собирается менять Серхио Переса на Даниэля Риккардо.

Информация о том, что в «Ред Булл» всерьез рассматривают кандидатуру Риккардо, появилась в ряде изданий после того, как стало известно об участии австралийца в тестах «Пирелли» в составе «Ред Булл» – а Марко заявил, что это будет хорошей возможностью оценить текущие возможности Риккардо.

«Очень многое было выдернуто из контекста. Даниэль проведет для нас тесты, совершенно верно, но это не имеет никакого отношения к «Формуле-1».

У Переса было довольно много хороших гонок, а были и плохие гонки. Ему нужно сосредоточиться на том, чтобы вновь добиваться результата. Нет никакой необходимости излишне стараться в попытках выиграть чемпионский титул. Чеко нужно смотреть на ситуацию позитивно: он первый, кто провел с Максом два сезона (и остался в команде)», – рассказал Марко.

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2 комментария

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ffmp
Кто провел и слил? А то был еще Дэн, который укатал. Вот интересно было бы посмотреть Норриса в пару с Максом, но это не относится к нашей реальности
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+3
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Brigande
Ответ ffmp
Кто провел и слил? А то был еще Дэн, который укатал. Вот интересно было бы посмотреть Норриса в пару с Максом, но это не относится к нашей реальности
Какой Норрис , де Врис или Цунода в лучшем случае .
Никогда не будет в РБ второго сильного пилота , который хотя бы на бумаге мог бы конкурировать с примой . Сначала это был Феттель , теперь Макс .
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