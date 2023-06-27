Лоренс Стролл: «Меня нужно сделать рыцарем за спасение «Астон Мартин»

Теги бизнес Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл деньги Авто

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл считает, что достоин рыцарского звания.

Канадский бизнесмен, вложившийся в компанию в 2020 году, полагает, что спас культовый британский бренд, а также обеспечил работой специалистов команды «Формулы-1» из Сильверстоуна (экс-«Форс-Индия»), которая находилась в критическом состоянии.

«Меня нужно сделать рыцарем за то, что я сделал. Я спас тысячи рабочих мест и выстроил новую базу команды «Формулы-1», куда вложены сотни миллионов.

Инвестиции ошеломляют. И это демонстрирует мою веру в компанию. Никто не вкладывает такие деньги, если не верит в будущее», – сообщил Стролл.

Лоренс также высказался о долгосрочных перспективах фирмы:

«Со своими другими бизнесами я побеждал».

Отец гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла вложил в автопроизводителя 2,16 миллиарда долларов.

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2 комментария

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ffmp
Мужик явно знает свое дело. Умеет договариваться, правильно вести бизнес процессы, налаживать бардак, выводить минусовую компанию в прибыль. В общем вытаскивать из г-на убыточные компании. Не могу ничего сказать кроме как похвалить
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ALMANAC
Рыцарями нужно сделать Aramco, у которых контрольный пакет)
+1
0
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