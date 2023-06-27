Лоренс Стролл: «Меня нужно сделать рыцарем за спасение «Астон Мартин»
Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл считает, что достоин рыцарского звания.
Канадский бизнесмен, вложившийся в компанию в 2020 году, полагает, что спас культовый британский бренд, а также обеспечил работой специалистов команды «Формулы-1» из Сильверстоуна (экс-«Форс-Индия»), которая находилась в критическом состоянии.
«Меня нужно сделать рыцарем за то, что я сделал. Я спас тысячи рабочих мест и выстроил новую базу команды «Формулы-1», куда вложены сотни миллионов.
Инвестиции ошеломляют. И это демонстрирует мою веру в компанию. Никто не вкладывает такие деньги, если не верит в будущее», – сообщил Стролл.
Лоренс также высказался о долгосрочных перспективах фирмы:
«Со своими другими бизнесами я побеждал».
Отец гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла вложил в автопроизводителя 2,16 миллиарда долларов.
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